Portuguese Beef e a internacionalização das carnes bovinas autóctones portuguesas

O projeto Portuguese Beef, promovido pela Federação Nacional das Associações de Raças Autóctones (FERA) que tem desenvolvido várias ações internacionais com o objetivo de valorizar os produtos endógenos portugueses, que espelham autenticidade, tradição e elevada qualidade, mais concretamente a carne bovina das Raças Autóctones, realizou no passado dia 29 de Março, na 52ª edição da Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação, em Braga, uma Sessão de Demonstração e Disseminação das Atividades e Resultados do Projeto.

A sessão intitulada por “Portuguese Beef – Contributo para a Internacionalização das Carnes Bovinas Autóctones Portuguesas”, aberta ao público, teve como objetivo divulgar todas as atividades e resultados alcançados através do projeto a todos os interessados.

Contou com a presença de cerca de meia centena de participantes e com a especial participação da Diretora Regional de Agricultura e Pescas do Norte, Eng.ª Carla Alves. A sessão iniciou-se com uma síntese do projeto, seguindo-se para uma breve explicação da escolha dos mercados-alvo (Alemanha, Canadá, França, Luxemburgo e Reino Unido) e análise das atividades internacionais realizadas, mais concretamente participação em Feiras Internacionais do Setor Agroalimentar e realização de Private Professional Exhibitions, que consistiram em provas de degustação da carne bovina.

A sessão finalizou-se com o feedback da FERA de todo o projeto, fazendo um balanço muito positivo dos resultados alcançados, estando certos que contribuíram para o reforço de Portugal e dos Produtos Portugueses nos mercados externos.

O projeto Portuguese Beef é cofinanciado pelo Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC), envolvendo um investimento total de 426.637,00 euros, cofinanciado em 85% das despesas elegíveis pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).