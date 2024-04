Descubra o renovado hotel Aqualuz em Lagos

O Aqualuz Lagos by The Editory acaba de reabrir, apresentando a renovação total de 125 unidades de alojamento com um e dois quartos, para além da requalificação e ampliação do restaurante e bar junto às duas piscinas exteriores – também alvo de intervenção total.

Com um investimento de 2,3M€, o Grupo Editory Collection Hotels aposta num reposicionamento da unidade com uma decoração moderna e sofisticada, em que imperam os tons pastel com apontamentos de azul-mar e materiais naturais, criando ambientes descontraídos e intimistas que sublinham o compromisso com a sustentabilidade, a hospitalidade e o local, de acordo com os pilares da marca.

Entre as novidades de serviço surge o reforço do regime de APA e a possibilidade de suplemento de meia pensão no restaurante do hotel, com 280 lugares, onde é possível encontrar, a qualquer hora do dia, opções leves e frescas, numa variada carta de comidas e bebidas.

Até 31 de outubro, o Aqualuz Lagos by The Editory é a opção ideal para férias em Família junto às melhores praias do Algarve, integrando uma oferta de serviços para crianças com babysitting, actividades com animadores, espaços dedicados, entre outras propostas para animar o Verão.