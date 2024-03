Quem quer ir ao Super Bock Super Rock?

O Super Bock Super Rock regressa ao Meco nos dias 18, 19 e 20 de julho e acaba de anunciar uma parceria com o BOM DIA.

Durante 3 dias, o cenário idílico da Herdade do Cabeço da Flauta volta a ser a casa da música mais autêntica, emergente e consagrada, nacional e internacional, e de milhares de melómanos.

A primeira confirmação é há muito aguardada e solicitada: a estreia ao vivo em Portugal dos italianos Måneskin. No dia 18 de julho, a banda que Mick Jagger disse ser a maior banda rock do mundo da atualidade, promete deixar o público do Super Bock Super Rock ao rubro com a sua energia verdadeiramente contagiante.

18 de Julho

Tom Morello

Royal Blood

Måneskin

19 de Julho

Black Coffee

21 Savage

Mahalia Music

Slow J

Mahalia

Para a presente edição, o Super Bock Super Rock associou-se uma vez mais ao Jornal BOM DIA.

Inscreve-te aqui e habilita-te a ganhar 1 bilhete duplo com voos (a partir do Luxemburgo) e hotel incluídos!

