Cinco motivos pelos quais Portugal é o país perfeito para a sua reforma

Portugal é um país bastante procurado pelos séniores para passar a reforma. O país, conhecido pela sua cultura, história e paisagens deslumbrantes, foi considerado pela International living em 2024 o melhor país da Europa para passar a reforma. Neste sentido, a Life Plan Resorts destaca as cinco principais razões que fazem de Portugal o lugar perfeito para desfrutar de uma vida plena na reforma:

Clima Agradável

O clima ameno é um dos principais motivos pelos quais Portugal é tão procurado. Os mais de 300 dias de sol por ano, as temperaturas amenas na primavera e no outono, os invernos suaves e a proximidade das praias para desfrutar do verão tornam Portugal perfeito para desfrutar de uma reforma no meio da natureza.

Custo de vida acessível

Comparativamente a outros destinos populares entre os reformados, Portugal oferece um custo de vida significativamente mais baixo, incluindo aspetos como saúde, habitação, alimentação e lazer, permitindo desfrutar de uma qualidade de vida elevada a um custo acessível.

Qualidade de vida

Portugal é um país bastante conhecido pela qualidade de vida que oferece. A cultura, a diversidade de atividades de lazer e o serviço de saúde robusto, são tudo fatores que contribuem para que Portugal ofereça a combinação perfeita entre lazer, cultura, bem-estar e saúde.

Hospitalidade e Diversidade Cultural

Relativamente a este tópico, Portugal é conhecido pela hospitalidade da população, tornando fácil a integração nesta comunidade acolhedora e diversificada. Além disso, a comunidade internacional em Portugal está em constante crescimento, reforçando o ambiente multicultural vivido no país.

Gastronomia

A gastronomia é também um dos fatores que tornam Portugal num dos melhores países para passar a reforma. A culinária autêntica, tradicional e diversificada reflete em cada prato a cultura de cada região portuguesa. Além disso, os doces conventuais, o vinho e a influência da história do país na gastronomia são também fatores que contribuem para que a culinária portuguesa seja tão reconhecida mundialmente. A gastronomia portuguesa foi considerada a quarta melhor gastronomia do mundo pela Taste Atlas em 2023.

A Life Plan Resorts, empresa que está a desenvolver o resort mais completo do mundo dedicado ao envelhecimento saudável, à vitalidade do cérebro e à diversão, escolheu Portugal para desenvolver o seu primeiro projeto na Europa devido a fatores como o envolvimento social, a atividade física, a Dieta e o serviço e saúde.

Para Dr. Jack Shevel, fundador e CEO da Life Plan Resorts. “O envolvimento social é fundamental para a Saúde Cognitiva, e Portugal destaca-se pela sua notável hospitalidade e rica diversidade cultural, o que promove uma fácil integração na sociedade. Além disso, Portugal é também um país com um clima favorável, o que permite um envelhecimento ativo com atividades ao ar livre, a par de uma Dieta Mediterrânica, enriquecida pela excecional gastronomia portuguesa, e que estará presente na Life Plan Resorts graças ao cuidado de nutricionistas e chefs especializados, além de uma horta orgânica que fornecerá ingredientes frescos.”

“Complementar a estas vantagens, a infraestrutura de saúde de Portugal, reconhecida pela sua eficiência e custos acessíveis, reforça o nosso compromisso com a saúde dos nossos residentes. Na Life Plan Resorts, serão oferecidos diversos serviços exclusivos de modo a garantir uma gestão proativa da saúde e um envelhecimento digno e confortável.”, acrescenta.

Neste sentido, a Life Plan Resorts oferece uma solução integrada e holística, num resort de cinco estrelas que se centrará nos 5 pilares que apoiam o envelhecimento ativo e a saúde cerebral.

Sobre a Life Plan Resorts

A Life Plan Resorts é a empresa dona do resort mais completo do mundo para um envelhecimento saudável, vitalidade cerebral e diversão. O seu conceito inovador redefine a noção de vida sénior num resort de 5 estrelas, numa herdade de 509 hectares, em Benavente. O Resort pretende oferecer o antídoto para um envelhecimento acelerado e promover uma reforma ativa em comunidade e que celebre a vida, através da harmonização entre o bem-estar físico e cognitivo, a segurança financeira, o envolvimento social, a cultura inclusiva, as necessidades básicas, uma dieta saudável, a envolvente na natureza e acesso a cuidados de qualidade. | www.lifeplanresorts.com