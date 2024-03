Sugestão para uma Páscoa aconchegante e glamorosa

O Restaurante Astória é o local ideal para uma Páscoa aconchegante e glamorosa. Quando o sol começa a aparecer as portas do Pátio das Cardosas, no Porto, abrem para receber todas as famílias num Brunch único com sabores de todo o mundo. Da Itália ao México, passando pela Ásia e França, elementos das várias zonas do globo estarão presentes no menu, sem nunca faltar a cozinha portuguesa e música ao vivo.

Com uma zona de pastelaria recheada de diversos tipos de pão, croissants e bolos, que contrasta com a zona dos salgados, com rissóis, croquetes e uma panóplia de pastéis, a viagem pelo mundo começa aqui. Na estação portuguesa é possível contar com o tradicional numa mesa de Páscoa, Salada de Bacalhau com Grão, de Polvo ou de Mexilhões com Molho Verde, fora as saladas, o Cabrito Assado com Arroz de Enchidos, não falta na mesa dos portugueses. Fazendo uma visita a França, são várias as opções de Salademas não poderia faltar o tradicional Coq au Vin. Na estação italiana será possível encontrar o famoso Spaghetti a la Carbonara, já na asiática, os deliciosos Noodles de Camarão e Molho de Ostra, são a escolha certa para os amantes desta gastronomia. A viagem não termina sem passar pelo México com as suas entradas típicas de Nachos e Guacamole e os seus Tacos de Pulled Pork.

Todos sabemos que as viagens são cansativas e é a pensar no descanso necessário que o InterContinental Porto oferece um pacote especial de estadia com pequeno-almoço incluído e ainda o Brunch de Páscoa com Sabores pelo Mundo. Esta é a oportunidade de visitar a cidade do Porto e regressar para o conforto e elegância dos quartos do hotel, numa envolvência de tranquilidade e requinte, onde tudo é pensado ao detalhe para que cada um tenha uma experiência memorável.

Neste domingo de Páscoa, todos os caminhos vão dar ao InterContinental Porto, que junta o melhor da gastronomia tradicional de Páscoa das várias zonas do mapa e oferece uma celebração especial com música ao vivo. Pelo valor de 42€, por pessoa, poderá experimentar todos os pratos que fazem parte deste menu com free flow de espumante à descrição para acompanhar. Para uma experiência completa, o pacote especial será a partir dos 434€, para duas pessoas, com estadia, pequeno-almoço e brunch. Para reservas de Brunch, poderá contactar através de +351 220 035 639 ou *protected email* . No caso das reservas do Pacote completo, poderá entrar em contacto através do e-mail *protected email* ou por telefone +351 220 035 600.

MENU COMPLETO AQUI