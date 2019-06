Sindicato da Limpeza da OGBL já pensa na próxima convenção coletiva do setor

Temos vindo a fazer o esmiuçamento, setor por setor, dos resultados da OGBL nas Eleições Sociais 2019 no que diz respeito às delegações do pessoal nas empresas. Este último artigo é dedicado ao Setor da Limpeza, que emprega cerca de dez mil trabalhadores no Luxemburgo, a maioria destes são mulheres portuguesas. É também a elas e a eles que a OGBL quer agradecer a vitória neste sufrágio.

Os resultados das eleições sociais ditaram que a OGBL confirmasse a sua posição de sindicato número um no setor da Limpeza, contabilizando 109 mandatos efetivos e 104 suplentes, ou seja, 70% dos delegados nas empresas em que apresentou listas.

A OGBL reforçou a sua posição em empresas como ASQ (3 mandatos em 5), COMCO (5 em 5), ISS (4/9), CR Services (5/5), Lavaux (2/2), Propper (5/5) e NR Docvsafe (1/1). Num grande número de empresas, a OGBL confortou a sua posição de líder conseguindo maiorias absolutas, como foi o caso na Atalian (10/10), Genesa (6/6), Laurenty (5/5), Actor Augias (4/4), Luxmaintenance (4/4), Green Clean Concept

(2/2), Omniclean (2/2), Spidolwäscherei (1/1), lavandaria Mon Plaisir (2/2), e na Express Services recuperámos a maioria (4/7).

A OGBL registou ainda excelentes resultados nas empresas em que o sindicato concorrente, LCGB, apresentou pela primeira vez uma lista de candidatos à delegação do pessoal, como no caso da Nettoservice (13/5), Onet (9/10) e Samsic (6/7). Na empresa Voltige Luxembourg Sàrl, a eleição foi contestada por vício processual.

Notas negativas: a OGBL não conseguiu convencer os trabalhadores e as trabalhadoras sobre o seu empenho nos últimos anos nem sobre o seu futuro programa até 2023 em empresas como a Dussmann, onde está agora presente com 8 representantes sobre 18 na delegação do pessoal, bem como na Innoclean (4/10) e na ABSC (3/7).

Contas feitas às vitórias e aos recuos da OGBL, o nosso sindicato continua a ser o principal porta-voz e a primeira força sindical representante dos trabalhadores e das trabalhadoras do setor da Limpeza, o que lhe permitirá ter um papel preponderante nas negociações da próxima convenção coletiva de trabalho (CCT).

Graças ao trabalho dos seus delegados, o Sindicato dos Serviços Privados da Limpeza vai continuar a defender a melhoria das condições de trabalho, dos salários e das convenções coletivas, por que só isso pode garantir um futuro profissional e o bem-estar no local de trabalho das cerca de 10 mil pessoas que trabalham no setor.

E com o setor da Limpeza concluímos a nossa resenha sobre as eleições sociais nas delegações do pessoal, que decorreram nas empresas do Luxemburgo com 15 ou mais trabalhadores no mês de março de 2019. A OGBL está de parabéns e a luta continua em todos sos setores e em prol de todos os trabalhadores e trabalhadoras.

——

Agenda:

– 8 de Junho, 9h30: Jornada Sindical do Sindicato da Limpeza da OGBL na Maison du Peuple, em Esch/Alzette (Café Streik, boulevard J.F. Kennedy).

– 8 de Junho, 16h-20h: Jornada Sindical do Sindicato dos Transportes da OGBL-ACAL na Maison Syndicale, em Dudelange (31, avenue Grande-Duchesse Charlotte).

– 9 de Junho, 14h-18h: “Supertalent”, concurso para jovens talentos, dos 4 aos 17 anos, no Centre de Loisirs de Lamadeleine. Mais informações: Sónia Neves (Tel. 621620063 / email: sneves.lacourageuse@gmail.com). Organização OGBL Kordall / Departamento Imigrantes da OGBL- Secção Rodange/Differdange.

– 15 de Junho (18h) e 16 de Junho (11h): “Fëschfest” (Festa do Peixe) no Centro Cultural de Helmdange (Lorentzweiler), organizado pela Secção Uelzechtdall da OGBL. Reservas e mais informações, tel. 621293571 (Roby Kemp).

– 19 de Junho (16h30): Jornada Sindical Estatutária Ordinária do Sindicato Saúde, Serviços Sociais e Educativos da OGBL na Maison du Peuple, em Esch/Alzette (Café Streik, boulevard J.F. Kennedy).

——

=> A OGBL explica e informa. A OGBL é a n°1 na defesa dos direitos e dos interesses dos trabalhadores e dos reformados portugueses e lusófonos. Para qualquer questão, contacte o nosso Serviço Informação, Conselho e Assistência (SICA), através do tel. 26 54 37 77 (8h-17h) ou passe num dos nossos escritórios: 42, rue de la Libération, em Esch-sur-Alzette; 31, rue du Fort Neipperg, na cidade do Luxemburgo; e noutras localidades. Saiba onde se situam as nossas agências no Grão-Ducado e nas regiões fronteiriças em www.ogbl.lu.