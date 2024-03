RFF Lawyers é o melhor escritório na área fiscal em Portugal

A RFF Lawyers foi considerada, pelo segundo ano consecutivo, o melhor escritório de fiscal em Portugal, pelo diretório internacional Leaders League.

Foi no evento Iberian Legal Summit & Awards, realizado no dia 14 de abril em Madrid, que foram anunciados os vários reconhecimentos a nível ibérico, e que a RFF Lawyers recebeu o prémio “Best Law Firm: Tax”, de entre uma lista de nomeados que incluía as “big5” da advocacia portuguesa.

Rogério Fernandes Ferreira (na foto acima), managing partner, comenta que “é com um orgulho imenso que recebemos novamente este prémio, uma vez que representa o reconhecimento internacional pela qualidade dos serviços que prestamos e pelo nosso percurso dos últimos 12 anos. O facto de nos termos focado na área fiscal e empresarial permitiu-nos desenvolver os conhecimentos mais adequados e as competências certas para oferecermos um serviço de excelência aos nossos clientes. Toda a equipa da RFF Lawyers está de Parabéns!”

A RFF Lawyers é parceira do BOM DIA, assinando uma coluna especializada em fiscalidade, através do seu fundador, Rogério Fernandes Ferreira.

Criado em 1996, Leaders League é um diretório internacional independente, com sede em Paris, que avalia o trabalho realizado designadamente nas áreas jurídicas e da gestão patrimonial.

A lista dos vencedores está publicada no website da Leaders League.