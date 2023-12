Natal ou fim de ano em Lisboa? Temos uma sugestão para si

Se está à procura de um Natal único num ambiente de conforto e tradicional, o Lisbon Marriott Hotel Lisboa, é o cenário perfeito.

Celebre esta época especial do ano sem sair de casa ou no Restaurante CITRUS, enquanto desfruta de um jantar de Natal com uma diversidade de pratos de pôr água na boca, preparado pelo Chef Dominic Smart.

Além dos jantares de Natal para empresas, o Lisbon Mariott Hotel preparou este ano para os seus clientes várias opções para comemorar o Natal, que vão desde o take-away aos buffets e pacotes de alojamento.

Para quem pretende celebrar a melhor época festiva sem sair do conforto da sua casa, o Lisbon Marriott Hotel propõe-lhe várias sugestões de take-away (Christmas to Go de 1 até 30 dezembro): perú recheado (120 € cada – 8 a 10 pax); cabrito(160 € – 6 a 8 pax) com acompanhamentos e molhos à parte: batatas assadas, pataniscas e cenoura, couve refogada com bacon crocante, arroz àrabe aromático.

As encomendas pelo menos 48h de antecedência com depósito de 100%.

Já o CITRUS Grill Restaurante, com uma vista privilegiada para o jardim, oferece na noite da consoada e no almoço do dia de Natal um buffet de frios e quentes : 90€ p.p. (24 dezembro) e 85€ p.p. (25 dezembro) . As crianças dos o aos 4 anos não pagam e 50% de desconto dos 5 aos 12 anos). O pacote de bebidas está incluido(um copo de espumante de Natal, vinho branco e tinto do Alentejo – Monte das Servas – águas, refrigerantes, café, chá e finaliza com vinho do Porto)

Na Noite da Consoada a magia vai tomar conta do CITRUS Grill Restaurante . Celebre o espírito natalício com os pratos clássicos ao som do violinista ao vivo. O Chef Dominic Smart preparou um buffet especial, com deliciosas opções de pratos típicos. Destaque para : rolinhos de truta fumada com espinafres, mexilhões escabeche e terrinas clássicas de salmão, salada de bacalhau desfiadocom broa de milho crocante (frios); sopa de abóbora com sálvia crocante e croutons de maçã ;bacalhau braseado em azeite com batatas esmagadas crocantes, vitela braseada com cebola de pérola e pedaços de bacon em vinho tinto, gratinado de batata doce com cobertura de parmesão, couve de bruxelas com chalotas e avelãs, tofu braseado em azeite com batatas esmagadas crocantes (quentes). Estação ao vivo: pernil de porco com infusão de mel e cravinho.Entre as sobremesas: bolo rei, aletria, arroz doce, rabanadas, sonhos de abóbora, tronco de natal de chocolate, strudel clássico de maçã, bolos de castanha, chocolate e amêndoa.

No almoço Natal, desfrute do espírito natalício ao som do saxofonista ao vivo. O Chef Dominic Smart preparou um buffet em que as opções são variadas que vão desde salmão frio pochê com molho de mostarda e mel, beterraba assada com queijo de cabra cremosa e vinagre de cereja; cocktail de camarão com molho mil ilhas (frios); consomê de vitela com juliana de legumes ;polvo grelhado, canelones de espinafres e ricota com tomate e parmesão, cabrito assado com molho rico de vinho tinto (quentes). Na estação de carne portuguesa: lombo de vaca assado e perú assado servido com uma seleção de 5 tipos de mostarda e manteiga chimi churri. Aos apaixonados por sobremesas: fonte de chocolate com frutas da época, bolo de mel e especiarias, bolo de maçã e gengibre com nozes pecan, bolo de cereja pistachio com compota de pêssego e topping de framboesas, muffin de cenoura embebido em Rum Baba com cobertura de Labneh.

Mais do que uma noite de sonho, o Lisbon Marriott Hotel proporcionará momentos memoráveis. Torne esta época festiva verdadeiramente especial e aproveite ao máximo com um jantar inesquecível na véspera de Natal e prolongue a sua experiência com uma noite aconchegante num dos quartos superiores do Lisbon Marriott Hotel. O pacote de Natalinclui jantar buffet no domingo (24 de dezembro), bebidas para saborear, música ao vivo para criar o ambiente perfeito, uma noite de descanso em quarto deluxe, um delicioso P.A. completo, check-out tardio até às 15h00 desde 399 €/noite (A taxa turística não incluida).

Aproveite ao máximo esta época festiva! Dê as boas – vindas à magia da véspera do Ano Novo!

Celebre a chegada do Ano Novo em grande estilo, juntando-se ao Lisbon Marriott Hotel para um esplêndido jantar com o melhor entretenimento!

Para a noite de Fim-de-Ano , o CITRUS Restaurante serve um jantar buffet recheado de iguarias acompanhado por uma banda de música ao vivo seguido por DJ com os clássicos dos anos 80 até às 2h00.

O Chef Dominic Smart preparou um buffet especial de frios e quentes, estação ao vivo e sobremesas tradicionais: camarões com molho de cocktail; salmão corado com molho mostarda, mel e endro; salada de frutos do mar;salada de polvo; salada de caranguejo temperado; consomê de codorniz com infusão de fígado e óleo de trufa; robalo supremo com molho de marisco ,borrego assado e bife Wellington . Para os vegetarianos a deliciosa moussaka turca com molho de tomate e soja e goulash de lentilhas,catanhas e cerveja preta com halloume grelhado acompanhado por batatas assadas.

Nas sobremesas o arroz doce, sonhos de abóbora, Bolo Rei, Coscorões, Éclair de Ferrero Rocher, mousse de limão, cupcakes de gengibre com glacê de laranja, tarte de abóbora e nozes pecan com chantilly de maple.

Ceia: Caldo Verde com chouriço, sandes de leitão assado, rissóis de leitão, tábua de queijos

A meia –noite celebre com cocktail de espumante da ilha da Madeira

Jantar: 170€ p.p. (bebidas incluídas: vinho tinto Bafarela reserva do Douro, vinho branco D.Vicente reserva do Dão, vinho verde Moço da Ponte de Monção & Melgaço,variedade de águas, sumos, refrigerantes ,café e chá)

Jantar e Bar Aberto: 240€ p.p.

Divirta-se até ao final da festa e desfrute do Bar Aberto: 72€ p.p.

Depois de saborear todas as iguarias desta quadra, desfrute de uma confortável noite de sono num dos quartos deluxe.

O Lisbon Marriott Hotel preparou um pacote especial que inclui um jantar buffet festivo e bebidas no domingo (31 dezembro) acompanhado por música ao vivo, DJ até às 2h e estadia de uma noite em quarto /BB servido até às 12h e check-out tardio até às 15h. O valor 549€/noite (a taxa turística não incluida).

Para reservar online consulte www.lisbonmarriott.com ou contacte diretamente através 21 723 54 00 e diga que vai da parte do BOM DIA.