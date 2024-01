Já se inscreveu na conferência do Dr. Ivandro?

Descubra uma nova perspectiva para o novo ano, com o psicólogo clínico e professor universitário Ivandro Soares Monteiro. Este aclamado orador, na mesma linha de Jordan Peterson, Augusto Cury ou Mario Sergio Cortella, traz a sua palestra transformadora, ‘Mudamos pelo que fazemos’, à cidade do Porto.

Ivandro Soares Monteiro, colunista do BOM DIA, propõe que se “encontre na Sala Estúdio do Teatro Sá Da Bandeira no dia três de fevereiro, às nove da noite, sozinho ou acompanhado, para particulares ou colaboradores de empresas, porque mudamos pelo que fazemos”.

“Mergulhe numa noite que fortalece, desafiando a narrativa da vitimização e incentivando uma abordagem proativa da vida. Lembre-se, a vida é o que fazemos com o que nos acontece”, propõe o psicólogo clínico e professor universitário.

O evento conta com momentos musicais da guitarra portuguesa de Carlos Semedo, com perguntas e respostas com a audiência, e apresentação e moderação, do CEO da Keep Talent Portugal, Pedro Ramos.

Depois de esgotada a última palestra em novembro do ano passado, garanta a primeira palestra-espectáculo de 2024 já no sábado, 3 de fevereiro, às 21 horas, através da TICKETLINE, FNAC, WORTEN, Agências ABREU ou diretamente no TEATRO SÁ DA BANDEIRA.