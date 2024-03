Treinadora luso-francesa reconhece crescimento do Benfica

A treinadora do Lyon, Sónia Bompastor, manifestou respeito pelo Benfica, adversário do conjunto francês nos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol feminino, reconhecendo que a equipa portuguesa “cresceu enormemente”.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida desta terça-feira, a treinadora do Lyon, oito vezes vencedor da Liga dos Campeões feminina, recordou já ter defrontado o Benfica também pela prova europeia, há duas temporadas, e constata grande diferença desde esse momento em virtude da evolução das ‘encarnadas’, que se qualificaram pela primeira vez para os quartos de final da competição.

“Já nos tínhamos encontrado há dois anos, na fase de grupos da Liga dos Campeões [em 21/22, Lyon venceu as duas partidas por 5-0]. É uma equipa que estava a ganhar experiência na prova e que era, na altura, menos experimentada que nós e daí o resultado e a performance. É uma equipa que cresceu enormemente e o próprio futebol feminino português, em conjunto, também cresceu muito depois da participação de Portugal pela primeira vez no Mundial, na Austrália [e na Nova Zelândia]”, opinou.

Sónia Bompastor, que por ser lusodescendente domina o português, mostrou-se particularmente atenta ao crescimento que o Benfica tem evidenciado na principal competição de clubes no futebol feminino europeu e alertou, por isso, para a “muita qualidade” das ‘encarnadas’.

“Acredito que o Benfica é uma equipa que evoluiu muito no panorama internacional e digo que nos últimos dois anos, a equipa do Benfica aprendeu muito, ganhou experiência e tem individualidades com boas performances e muita qualidade. Respeitamo-las muito, porque são um adversário que se qualificou para os quartos de final e teve um duelo direto com o Barcelona e no último minuto vencia por 4-3. É uma equipa capaz de meter muita agressividade”, analisou.

A treinadora francesa de raízes portuguesas, de 43 anos, garantiu que a eliminação da Taça De França, perante o Fleury, no desempate por grandes penalidades na meia-final está completamente ultrapassada e a sua equipa estará pronta para justificar a sua atual invencibilidade em jogos oficiais (em tempo regulamentar) em todas as competições.

“Estamos concentradas no presente e esse está no jogo de amanhã [terça-feira]. A equipa deu a melhor resposta no último jogo com a reação que teve, foi a melhor resposta e amanhã haverá Liga dos Campeões e esperamos um bom resultado”, assinalou.

Sónia Bompastor, que conquistou a Liga dos Campeões tanto como futebolista, em 2010/2011 e 2011/2012, como nas atuais funções de treinadora, em 2021/2022, anunciou ainda que a avançada Ada Hegerberg, vencedora da Bola de Ouro em 2018, “não recuperou totalmente, pelo que não estará disponível para o jogo”.

Ao lado da sua treinadora encontrava-se a avançada Eugénie Le Sommer, que esteve presente em todas as oito edições da Liga dos Campeões que o Lyon conquistou e recordou as qualidades de Jéssica Silva, uma das figuras do Benfica e de quem foi colega de equipa – a internacional portuguesa representou o conjunto francês na época 2019/2020.

“Destaco especialmente a Jéssica Silva, que jogou no Lyon e tenho-o a visto pela sua equipa nacional. É uma amiga e estou muito contente por reencontrá-la nestes dois jogos, esteve bem no Lyon e aqui segue o seu momento, é uma jogadora muito importante para a sua equipa, o Benfica, e que tem muito talento, rapidez e técnica”, caracterizou.

Benfica e Lyon defrontam-se na terça-feira, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina, no Estádio da Luz, em Lisboa, a partir das 20h00.