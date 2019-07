Esta é uma daquelas sobremesas simples, fáceis e deliciosas de que toda a gente gosta. Aproveite para a fazer agora no verão, vai ver que vai adorar este tiramisu.

Bom apetite!

TIRAMISU

INGREDIENTES:

3 gemas

100 g de açúcar fino

300 g de queijo mascarpone

400 ml natas para bater

2 c. de sopa de licor a gosto (opcional)

300 ml de café forte, frio

200 g biscoitos savoiardi

raspas de chocolate ou cacau em pó para decorar

CONFEÇÃO:

1) Comece por fazer o café e ponha-o a arrefecer. Bata as gemas com o açúcar durante 5 minutos, até obter uma mistura bem leve. Acrescente o mascarpone e envolva bem. À parte bata as natas até estarem firmes e envolva-as na mistura das gemas e do mascarpone.

2) Espalhe um pouco desta mistura no fundo do prato de servir (usei um de 24 cm de diâmetro). Misture o licor com o café. Molhe os biscoitos no café e coloque-os por cima do creme, lado a lado. Acrescente mais uma camada de creme e mais uma de biscoitos. Termine com mais uma camada de creme.

3) Leve ao frio durante pelos menos 2 horas e, antes de servir, espalhe raspas de chocolate por cima (pegue numa tablete de chocolate e, com o descascador de legumes ou uma faca afiada, faça raspas) ou polvilhe com cacau em pó, como preferir.

