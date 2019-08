TAP suspende voos para o aeroporto de London City

Em comunicado enviado nesta terça-feira, a TAP revelou que, “devido às incertezas de procura por parte dos clientes, associada ao ‘Brexit’, e pelos resultados abaixo do esperado nesse mesmo mercado, a TAP decide suspender a operação no aeroporto de London City”. Uma medida integrada no plano estratégico para 2020 que será compensada “parcialmente com o aumento da capacidade dos aviões à partida de Lisboa e do Porto para os restantes aeroportos londrinos, nos períodos de maior procura”.

Um dos pilares da operação da TAP é o mercado dos EUA e, neste caso, a companhia mantém a aposta: “quatro voos diários para Nova Iorque”, duplicando as frequências diárias entre Lisboa e Nova Iorque (JFK), “além do voo Lisboa-Newark (EWR) e do Porto-Newark (EWR) que passa a ser diário”. Já “Miami receberá dez voos por semana, em vez dos atuais sete. Também as novas rotas de Washington D.C. e Chicago passarão a contar com voos diários”.

No Brasil, as frequências serão aumentadas para as cidades de Natal e de Belém, “crescendo de três para cinco voos por semana para cada um dos destinos”.