Suspensas buscas por banhista desaparecido em Cascais

As buscas por uma pessoa que terá desaparecido no mar, na Praia dos Pescadores, na Ericeira, no concelho de Mafra, foram suspensas ao final da tarde desta segunda-feira.

De acordo com a Agência Lusa, que cita o comandante do porto de Cascais, José Marques Coelho, as buscas vão ser retomadas na terça-feira de manhã por via terrestre “por falta de indícios fortes de alguém desaparecido”, uma vez que não foi feita qualquer queixa de desaparecimento junto das autoridades policiais na região.

Em declarações anteriores à Lusa, o comandante da Capitania do Porto de Cascais tinha adiantado que as buscas foram iniciadas após um alerta de um popular recebido pelas 10h15 “a informar para a existência de roupas e pertences pessoais no areal da praia dos Pescadores”.

Em comunicado divulgado ao início da tarde, a Autoridade Marítima Nacional referiu que estava a efetuar buscas por “um homem, de 63 anos, de nacionalidade alemã” que teria ido a banhos na praia dos Pescadores, na Ericeira, distrito de Lisboa.

Contudo, segundo o comandante do Porto de Cascais a pessoa que estará desaparecida “não se trata do cidadão alemão inicialmente referido”, já que este foi assaltado, “tendo a sua documentação sido encontrada perto do local [onde estava a roupa], mas estando já confirmado que se encontra bem e que as roupas encontradas na praia não lhe pertencem”.

Nas operações de busca, coordenadas no local pelo Capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima de Cascais, estiveram envolvidos elementos do Comando-local da Polícia Marítima e da Estação Salva-vidas de Cascais, assim como dos Bombeiros Voluntários da Ericeira e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.