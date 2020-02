Só os irlandeses compram mais carros a gasóleo do que os portugueses

Portugal teve a segunda maior quebra das vendas de carros novos a gasóleo no ano passado, em toda a Europa. No entanto, ainda é o segundo país onde mais se compram automóveis a diesel entre os 28 estados-membros, segundo dados da ACEA, a associação que representa os fabricantes de automóveis da Europa.

No ano passado, a quota de mercado dos carros a gasóleo em Portugal caiu de 53,3% para 40% – só a Roménia teve uma quebra mais expressiva, de 13,9 pontos percentuais. A Irlanda, ainda assim, é o único país que continua à frente de Portugal nas vendas dos diesel, com uma quota de mercado de 46,6%.

O peso do gasóleo em Portugal “deve-se, em grande parte, a questões fiscais dado que os veículos a diesel podem deduzir, em 50%, as despesas com o combustível e as reparações”, justifica Hélder Pedro, secretário-geral da ACAP-Associação Automóvel de Portugal.

