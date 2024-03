Sete empresas lusas entre as mil que mais cresceram na Europa

Portugal está uma vez mais representado no FT1000 Europe’s Fastest Growing Companies, um ranking anualmente elaborado pela Financial Times que avalia o crescimento das empresas em solo europeu e que visa distinguir as companhias com um aumento significativo de receitas.

Em 2023 as empresas portuguesas Imaginary Cloud, Sweetcare.com, Revesperfil e Plásticos do Dão já haviam visto os seus nomes inscritos nesta lista, façanha que agora repetem, apadrinhando as compatriotas estreantes LGG Advisors, Care To Beauty e Meivcore.

A liderar a tabela da Financial Times e por larga margem de diferença das demais encontra-se a Raylyst Solar, distribuidora de painéis solares e produtos fotovoltaicos com sede em Praga. No período a que esta lista diz respeito, conseguiu uma taxa de crescimento absoluta de 78,890.5% e uma taxa de crescimento anual composta de 824.4%. Em termos de receita, foram gerados 111,274,906 euros em 2022, números que contrastam com os 134,204 euros de receita em 2019. Na segunda posição está a gaulesa Adagio.io e, em terceiro, a transalpina Bidberry, ambas do ramo de Marketing e Publicidade.

Veja, nesta ligação, o ranking completo.