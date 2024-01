Sem lucros há nove anos, Twitch vai despedir 500 trabalhadores

A plataforma de streaming Twitch poderá estar em vias de levar a cabo um despedimento coletivo de meio milhar de colaboradores, decisão que é justificada, segundo uma jornalista especializada, com o facto de a empresa apresentar resultados negativos há nove anos consecutivos.

De acordo com a RTP Arena, secção da RTP que se dedica, sobretudo, ao mundo do gaming, da tecnologia e dos desportos eletrónicos, esta é já a segunda vez que a principal concorrente do Youtube despede em larga escala. Em março de 2023, por exemplo, outros 400 colaboradores viram os seus contratos terminados.

A mesma fonte, citando a repórter especializada na indústria Cecilia D’Anastasio, avança um “report” que adjetiva mesmo como “preocupante”, uma vez que “esta redução deverá rondar os 35%”. A Twitch, contudo, ainda não se pronunciou sobre este caso.

A Bloomberg avança ainda que a Twitch “continua sem gerar lucro ao fim de nove anos após a sua compra pela Amazon, algo que está a preocupar a liderança da marca”.

Recorde-se que esta plataforma tem registado nos últimos anos uma ascensão meteórica em termos de visualizações e crescente número de streamers. Contudo, as várias alterações nos seus TOS (Terms Of Service ou, pura e simplesmente, regras internas) têm gerado grandes dores de cabeça aos criadores de conteúdo.

Fazem parte da Twitch nomes como Ninja (19 milhões de seguidores), Auronplay (16 milhões), ibai (15 milhões), Rubius (14 milhões) ou xQc (12 milhões). Quanto a Portugal, alguns dos mais destacados são wuant (519 mil seguidores), tiagovski555yt (493 mil), zorlaKOKA (485 mil), Move_Mind (256 mil) e RTP Arena CS:GO (227 mil).