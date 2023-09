Saiba quais são os 10 carros mais vendidos em Portugal

Portugal é um país que adora carros e a indústria automóvel tem registado um crescimento consistente ao longo dos anos. Com tantas marcas e modelos à escolha, pode ser difícil para os compradores escolherem o veículo que melhor se adapta às suas necessidades.

No entanto, há certos modelos que se destacam na mente dos condutores portugueses pela sua fiabilidade, economia e preço mais competitivo.

Neste artigo, iremos revelar quais foram os modelos preferidos dos portugueses em 2022, um lote de automóveis que deve ter em mente quando estiver à procura de comprar o seu próximo carro usado.

10 modelos mais vendidos em Portugal

Confira na lista que se segue os carros que conquistaram os corações dos portugueses em 2022.

1. Peugeot 2008

No topo da nossa lista está o Peugeot 2008. Este SUV compacto conquistou o coração dos portugueses, sendo o carro mais vendido em 2022.

Com um design elegante e funcionalidades avançadas, este modelo tem sido uma escolha popular por entre aqueles que primam pela união entre conforto e versatilidade.

O seu amplo espaço interior e baixo consumo de combustível tornam-no uma opção atraente entre as famílias.

2. Peugeot 208

No segundo posto do nosso ranking, encontramos outro modelo do emblema francês, e só com um “zero” a menos – o Peugeot 208.

Compacto e ágil, este hatchback urbano oferece um excelente desempenho em cidade.

Com um design moderno e tecnologia inovadora, o Peugeot 208 continua a atrair os consumidores que procuram um citadino ágil e atraente.

3. Dacia Sandero

A Dacia tem ganhado imensa popularidade em Portugal, e o Dacia Sandero é a prova disso mesmo, na terceira posição.

Conhecido pelo seu preço acessível, este é o carro mais barato que pode comprar em Portugal.

O seu reduzido custo de manutenção e o espaço surpreendente do seu habitáculo fazem do Dacia Sandero uma escolha popular entre os compradores de carros usados, assim como aqueles que procuram o seu primeiro carro.

4. Renault Captur

O Renault Captur é um SUV compacto que tem conquistado o mercado português.

Com um design moderno e elegante, este carro oferece um equilíbrio perfeito entre conforto e desempenho.

Ideal para famílias e para os amantes de viagens, o Captur é uma opção sólida entre os carros mais vendidos em Portugal.

5. Citroën C3

O Citroën C3 é um carro popular em todo o mundo, e Portugal não é exceção.

Com um design muito próprio e repleto de pequenos detalhes interessantes, este compacto tem atraído um grande número de seguidores.

O Citroën C3 oferece uma condução suave e confortável, tornando-o uma escolha popular entre os compradores que valorizam o conforto e a economia.

6. Renault Clio

Outro modelo da Renault, e um dos carros que tem tido maior sucesso no nosso país na última década, é o Renault Clio.

Este compacto é conhecido pelo seu design moderno e pela eficiência de combustível.

Com várias opções de motorização e um interior bem projetado, o Clio é um dos carros mais desejados no mercado de carros usados em Portugal, devido à manutenção acessível que oferece.

7. Opel Corsa

O Opel Corsa tem sido uma presença constante nas estradas portuguesas há muitos anos. Com um histórico de fiabilidade e desempenho sólido, este hatchback compacto continua a ser uma escolha popular entre os compradores que procuram um citadino económico.

8. Mercedes-Benz Classe A

Entre os carros mais vendidos em Portugal, encontramos um representante do segmento mais luxuoso – o Mercedes-Benz Classe A.

Ao combinar elegância, tecnologia e um bom desempenho num pacote bastante atrativo, este hatchback premium tem atraído compradores que procuram uma experiência de condução mais sofisticada.

9. Fiat 500

O Fiat 500 é um ícone da indústria automobilística, e a sua popularidade continua a crescer em Portugal.

Com um design retro inconfundível, este citadino é uma escolha popular entre condutores que procuram um veículo com personalidade e uma fatia da dolce vita.

10. Dacia Duster

Outro modelo da Dacia que figura entre os carros mais vendidos em Portugal é o Dacia Duster.

Apresentando-se como um SUV robusto e acessível, o Duster tem atraído famílias que procuram um carro para enfrentar qualquer obstáculo que a estrada imponha, sem demasiadas preocupações.

A carteira continua a ser um fator preponderante

Os portugueses têm manifestado uma clara preferência por veículos que ofereçam uma combinação entre eficiência, estilo e, sobretudo, preço.

Os automóveis mais populares em Portugal refletem esta procura, com modelos como o Peugeot 2008, o Peugeot 208 e o Dacia Sandero no topo das tabelas de vendas. Além disso, os automóveis usados estão a tornar-se cada vez mais populares porque oferecem uma solução económica para quem procura um veículo fiável sem gastar muito dinheiro.

Se está a pensar comprar um carro usado em Portugal, esta lista pode ajudá-lo a fazer uma escolha informada, mas, antes de fechar negócio, não se esqueça de fazer uma pesquisa acerca do historial do veículo e, se possível, leve-o a um mecânico de confiança para uma inspeção.

Faça como milhares de portugueses e descubra o que estes 10 eleitos têm para oferecer.