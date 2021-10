SATA vai ligar Funchal a Nova Iorque

A companhia aérea SATA vai efetuar dois voos diretos por semana entre a Madeira e Nova Iorque, nos Estados Unidos, a partir de 29 de novembro, indicou o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

A operação decorre até 23 de março de 2022 e representa uma nova aposta do executivo madeirense para a retoma da atividade turística, uma das mais afetadas pela crise pandémica.

“Foi negociado com a SATA e vamos ter uma operação duas vezes por semana, voos direitos para Nova Iorque”, disse Miguel Albuquerque, à margem de uma visita ao Pavilhão da Flor, no centro do Funchal, no âmbito da Festa da Flor, que teve início hoje.

O chefe do executivo madeirense sublinhou tratar-se de uma “oportunidade única” para cativar o turismo norte-americano.

“É uma operação que todos nós esperamos que corra bem”, disse, reforçando: “Neste momento, é um mercado que nos interessa muito.”

Miguel Albuquerque indicou que a economia regional já “começou a recuperar” da crise pandémica, sobretudo na área do turismo, que foi a mais afetada, sendo que taxa de ocupação hoteleira ronda os 62%.