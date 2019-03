Revista americana dá 91 pontos a vinho do Douro

A publicação norte-americana Wine Enthusiast distinguiu o Borges Reserva Douro Tinto 2015, lançando no final do ano passado pela Sociedade dos Vinhos Borges, com 91 pontos.

A excelência dos Vinhos Borges ultrapassa fronteiras e tem, cada vez mais, conquistado os peritos internacionais do mundo do vinho. Desta vez, foi a prestigiada revista Wine Enthusiast a atribuir 91 pontos (numa escala de 0 a 100) a este néctar de excelência, que integra um leque de quatro reservas que chegaram ao mercado em novembro de 2018.

Este é mais um importante passo para a insígnia portuguesa. O reconhecimento além-fronteiras, através de publicações de renome como a Wine Enthusiast, é muito importante para a marca porque espelha o rigor e qualidade dos vinhos. Os Vinhos Borges estão no mercado desde 1884 e hoje encontram-se presentes em 60 mercados distintos, sendo que as excelentes pontuações contribuem para que os vinhos estejam no top of mind dos consumidores estrangeiros.

De notar que os Borges Reserva chegaram ao mercado com uma nova imagem em outubro de 2018, refletindo a antiguidade da marca e o carácter destes vinhos premium. O Borges Reserva Douro Tinto 2015 está disponível em garrafeiras e tem o preço de 19,50 euros.