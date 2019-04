Receita para a Páscoa

Um bolinho delicioso para experimentar na Páscoa, um bolo de noz com recheio de Ovos Moles de Aveiro. Nestes dias especiais, podemos e devemos abusar um bocadinho. Além disso, como disse Eça de Queiroz a propósito deste doce típico da Veneza portuguesa, os Ovos Moles são um doce “muito chic, uma delícia”. Feliz Páscoa!

Bolo de Páscoa com recheio de Ovos Moles de Aveiro

INGREDIENTES:

para o bolo:

120g farinha de trigo sem fermento

200g de açúcar branco

100g de manteiga, derretida

6 ovos

50g de nozes trituradas

15g de fermento em pó

para rechear e decorar:

200g de Ovos Moles de Aveiro

100g de fios de ovos

amêndoas da Páscoa q.b.

CONFEÇÃO:

1) Ligue o forno a 170 ºC. Unte uma forma redonda de 22 cm com manteiga e polvilhe-a com farinha.

2) Bata os ovos com o açúcar até obter uma mistura esbranquiçada. Adicione a manteiga derretida e volte a bater um pouco. Junte a farinha peneirada com o fermento e as nozes trituradas. Misture tudo muito bem.

3) Verta a massa para a forma e leve ao forno durante 35-40 minutos. Faça o teste do palito e, se estiver pronto, retire do forno. Deixe arrefecer 5 minutos e desenforme para uma rede, virando o topo de bolo para baixo.

4) Quando o bolo estiver frio, com uma faca de serrilha comprida, corte-o longitudinalmente. Coloque a parte de baixo num prato de servir e barre com o creme de ovos. Coloque o segundo disco por cima e decore com os fios de ovos e as amêndoas.

