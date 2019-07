Quer ir do Luxemburgo a Portugal sem parar nas portagens?

Por esta altura a maior parte dos portugueses no Luxemburgo prepara-se para rumar ao seu país natal para matar saudades de Portugal, rever familiares e recarregar baterias. Muitos são os que optam por fazer a viagem de carro.

As paragens nas portagens são algo que pode tornar a viagem mais morosa e cansativa, especialmente para quem não vê a hora de pisar o jardim à beira-mar plantado. Para quem quer evitar este incómodo perfilam-se duas opções similares à Via Verde em Portugal: o “Bip & Go”, do Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL), ou o “TopEurop”, dos franceses AREA/APRR.

O “Bip & Go” surge atualizado abrangendo agora as autoestradas portuguesas. Para além de garantirem o percurso Luxemburgo-França-Espanha-Portugal sem paragens nas portagens, ambos os serviços abrangem também Itália.

O funcionamento destes dispositivos é bastante simples. Basta colocar o aparelho no para-brisas que o valor das portagens será debitado no final do mês na conta bancária do cliente.

Pode adquirir o “Bip & Go” no site da ACL