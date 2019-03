Que farei com a enxurrada

das palavras-rio

que banham e fertilizam

as margens da minha alma

e os romances-oceanos

que se espraiam em mim

e desenham e esculpem

os contornos e as faces do meu continente,

e os navios-biblioteca que aqui ancoram

e me trazem aventuras e desventuras por contar

como especiarias raras e exóticas por destilar?

Que farei com as gaivotas-poema

que trazem sal e saber a mar

e as andorinhas-sonetos livres

com Primaveras por cantar?

Que farei com isso tudo

se tudo isso ignorar

se é isso que me resgata

das poeiras, das tempestades,

dos maremotos em mim,

do mistério dos ócios estrangeiros

e do mau governo dos assuntos íntimos

que inexorável e insistentemente

tentam devastar-me, encher-me de inanidade

tornar-me árido e indolente?

E a rotina dos dias, e o trabalho do escritório,

e os horários dos comboios, e as chatices,

e as obrigações, e os deveres, e o trânsito,

e os semáforos, e as compras, e a gasolina…

Porra, não posso esquecer-me

de pôr gasolina no carro!

Que se foda a poesia!

Não são estes verbos vivos feitos marés

a subirem por mim acima

que vão atestar o meu automóvel

e nem as metáforas sabem lavar loiça!

Deambule inutilmente pela escrita

quem não tem medo nem a roupa para tirar

da máquina de lavar e outro cesto para ir buscar.

Hein, Al Berto?

Que se foda a poesia!

Trabalhe a métrica, a técnica

e as figuras de estilo

aprendidas metodicamente

na oficina de escrita criativa

quem não tem facturas para pagar

declarações de impostos por preencher

a viagem de avião para marcar

ou a carta da advogada para responder…

Alexandrinos, alexandrinos, pfff…

nem tão pouco quando sou Alexandre!

Que se foda a poesia!

Que farei com estes mundos em mim

e com todas estas vidas por dizer?

“Man, I’ve got a whole

God damn concert in my head!”

Sim, Jim, mas eu cá não posso

embebedar-me todas as noites,

nem deixar a pira a arder madrugada fora

nem viajar até aos Parnassos

para vislumbrar o sentido do Universo

e fitar o rosto de Deus –

nem tão pouco posso ligar-lhe,

ele já há algum tempo

que não atende os meus telefonemas –,

porque eu tenho a panela

para tirar do lume e o puto…

“Pai, comemos a que horas? Tenho fome!”

Que se foda o Poe e o Whitman e o Antero,

o Sá-Carneiro, o Éluard e o Apollinaire,

a Florbela, o Drummond de Andrade, o O’Neill,

o Ary dos Santos, a Sophia,

o Barco Bêbado e a Chuva Oblíqua

e o Saint-Exupéry…

“Papá, desenha-me uma árvore,

não sei como se faz!”,

e as visões das estrofes

que sobem em escadaria de caracol

até à torre mais alta da criação

e ao pináculo mais elevado da ode filosofal

são devoradas pelas gárgulas da realidade

esfumam-se Gedeão, Rimbaud e Verlaine

e toda a corja de versejadores

que vejo daqui até Píndaro e Alceu de Mitilene…

A poesia não espera!

Que se foda a poesia!

E quando pela manhã a água do chuveiro

me devolve aos poucos ao mundo –

e o cappuccino que fará o resto

faz-se sozinho em auto-piloto,

café-com-espuma de leite

automaticamente debitado,

só tenho de carregar num botão –

o meu cérebro lavado

embarca em versos-precipício

desfiladeiros que se transformam em voos

e as minhas mãos e o meu coração

clamam pela caneta ou pelo teclado

querem saltar cá para fora, querem nascer

querem dar à luz e ser luz

tem que ser agora…

Toca o telemóvel. “Sim, mãe,

passo pela tua casa mais logo.

O pai está melhor?”

E o verso foi-se, perdeu-se,

que se foda, a poesia não espera.

… e os teus olhos como sóis

incendiando o meu peito…

“Papá, fiz xixi!”

Que se foda a poesia!

Tenho a cozinha por arrumar

as camas por fazer

o lixo para levar lá fora,

a estante que ruiu também espera

o prédio por pregar

os livros olham-me de soslaio

de cima do parapeito da janela

como a Santa Inquisição

ou pior, como se fossem órfãos

e eu os tivesse abandonado.

“Você tem duas mensagens.

Olá, como estás?

Vamos beber um copo?”

Não devia ter aberto

a merda do Facebook…

Que se foda a poesia!

A poesia é urgente, não espera,

e mesmo se o corpo não aguenta

a poesia não quer saber

se me levanto às cinco e meia da manhã,

e tenho de preparar o pequeno-almoço

a pasta do trabalho, a mochila do miúdo,

“leite com cereais?”

“hã, queres misturar com Nestum?”

“e iogurte com verdadeiros

pedaços de fruta, papá!”

Levar o puto à escola,

passar uma hora nos transportes públicos,

mais oito ou nove no escritório,

entre a fotocopiadora e os dossiers

importantes, prioritários e urgentes,

o cérebro está aceso ou apagado?

E a alma?

Ir buscar o puto à escola,

dar-lhe banho, vestir-lhe o pijama,

preparar um simulacro

de jantar equilibrado,

escovar os dentes,

contar uma historinha,

… e o Bertolt Brecht

e o Miguel-Manso assolam-me…

Epá, agora não!

Então a Carochinha casou com o Lobo Mau

porque o João Ratão ficou a comer

o lanche da Capuchinho Vermelho…

Ah, desculpa filho, enganei-me outra vez!…

Ele fecha os olhos, dou-lhe um beijo

e esquivo-me de mansinho

… pelos pomares do teu corpo

fruto maduro que…

“Papá, não consigo dormir!

Vá, já é tarde, tens de descansar.“

E quando caio finalmente na cama

lembro-me que tenho que pôr

o jantar num tupperware

e guardá-lo no frigorífico

(por uma vez que cozinhei

um prato comestível!).

Depois disso, escrever o quê?

Que se foda a poesia!

Que seja de sonos poucos

e noites muitas

quem ganha o Prémio D. Diniz 1997

e tem a posteridade toda diante de si

e aguenta serões inteiros a escrever

a riscar, rasurar e reescrever.

Por amor de Deus, não há pachorra para

o poeta ou para o escritor (é a mesma escória!),

esse ser miserável, abominável, inominável,

danado, completamente maldito,

é um grande desequilibrado,

só pode ser um grande maluco

um gajo todo destrambelhado

para se pôr a escrevinhar

rimas ranhosas, frases-vómito,

elegias e panegíricos pastoris,

e odes às fodas e fodas às odes

enquanto a vida acontece lá fora

e há o Amor para viver

e filhos para criar!

Foda-se, não aprendeste nada com o Pessoa?

Que se foda a poesia!

Mas, que farei quando tudo arde, António?

Poesia?

Poesia, porra!

Então, Zé, quando é que publicas um livro?

Pfff…

Que se foda a poesia!

JLC25032019