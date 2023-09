Qual a nossa contribuição para a economia e o turismo portugueses? Participe no estudo

Em parceria com o BOM DIA, solicita-se a participação de portugueses a viver no estrangeiro, para um estudo coordenado pelo Professor António Azevedo, da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho/ Lab2PT- Laboratório da Paisagem, Património e Território.

O estudo visa, através de um inquérito online anónimo, ao qual pode aceder AQUI, recolher informação sobre a contribuição da diáspora portuguesa para economia do turismo, nomeadamente durante as deslocações dos emigrantes a Portugal em lazer, trabalho ou em visita a amigos e familiares.

Este estudo pretende recolher informações também sobre o perfil de consumo de bens e serviços dos emigrantes portugueses em território nacional e, nesse sentido, irá recolher informação sobre variáveis como:

– número médio de viagens a Portugal por mês do ano,

– tipo de transporte usado na deslocação,

– duração da estadia e tipo de alojamento,

– categorias de produtos e serviços mais consumidos durante a estadia em Portugal,

– estimativa do valor monetário (em euros) do consumo em território nacional,

– locais visitados em Portugal em contexto de lazer e turismo,

– intenção de fixar residência em Portugal,

– intenção de criar novos negócios (atividade empreendedora).

Este inquérito vai estar ativo até ao dia 15 de outubro de 2023. Pode aceder ao inquérito AQUI.