Portugueses no Reino Unido e Irlanda do Norte preferiram o PS

Terminada esta quarta-feira a contagem de todos os votos dos portugueses radicados Reino Unido da Grã-bretanha e Irlanda do Norte às Legislativas de 10 de março, ditou a comunidade que o PS fosse o partido mais votado, seguido por AD e Chega.

De acordo com o portal da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), o PS teve 15.22% dos votos no país (5.670 votantes), seguido pela AD, com 12.57% (4.681 votantes) e do Chega com 10.12% (3.769 votantes).

Fora do “top 3” ficaram, por esta ordem, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, PAN, Livre, PCP-PEV, ADN, Volt Portugal, JPP, Nós Cidadãos, PCTP/MRPP, RIR, Nova Direita, MPT.A e Ergue-te.

Na contagem dos votos vindos do Reino Unido da Grã-bretanha e Irlanda do Norte há ainda a registar 0.54% em branco e 45.97% (17.125 votos) anulados.

Dos 176.633 inscritos, exerceram o seu direito 37.253 votantes.