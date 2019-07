Português vitorioso em Alpe d’Huez

O atleta português da formação Miranda Racing Team, José Borges, garantiu este fim-de-semana a vitória absoluta na 24ª edição da Megavalanche Alpe d´Huez.

A mais conceituada Avalanche Mundial, decorreu este fim-de-semana na estância francesa de Alpe d´Huez. Com mais de 400 participantes no derradeiro dia de competição, a partida foi dada do topo glaciar do Pic Blanc (3.300 metros altitude). Entre os presentes estava o português José Borges que já havia garantido um 4º e um 2º lugar, nas edições anteriores.

O atual campeão nacional de enduro apesar de cauteloso na fase inicial devido à já habitual neve, rapidamente se instalou entre os atletas da frente. Nos cerca de 39 minutos de descida, José Borges travou um animado “duelo” com o especialista francês Kiliam Bron, no entanto demonstrando o porquê de ser atualmente um dos melhores atletas do circuito mundial, venceu categoricamente esta edição.

“Foi sem dúvida uma corrida muito tática de minha parte. A zona inicial de neve é muito importante, pois temos que evitar as quedas e ao mesmo tempo ganhar vantagem. Não arranquei da melhor forma, mas após as primeiras dificuldades já estava em terceiro. Comecei a ganhar confiança e arrisquei um pouco mais até à liderança. Depois foi só gerir e mesmo acusando um pouco de cansaço devido às provas anteriores, consegui a vitória. Era um sonho de criança e à terceira foi de vez. Aproveito para agradecer à Miranda, a todos os parceiros, família e amigos” concluiu satisfeito, José Borges.

Um resultado histórico para o atleta Miranda Racing Team, que estará em competição já no próximo fim-de-semana na cidade de Águeda, com o Campeonato Nacional de Downhill.