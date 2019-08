Portugal apoia ensino em São Tomé e Príncipe

O Governo português vai financiar um programa de apoio integrado do sistema educativo em São Tomé e Príncipe, avaliado em três milhões de euros e com duração de três anos letivos, segundo um acordo assinado na capital são-tomense.

A ministra da Educação e Ensino Superior, Julieta Rodrigues, e o vice-presidente do Instituto Camões, Gonçalo Teles, assinaram em São Tomé um memorando para o financiamento deste programa.

“É um projeto muito ambicioso que inclui várias componentes”, disse o vice-presidente do Instituto Camões, sublinhando que o memorando assinado pelas partes “representa um momento muito importante para o relacionamento bilateral entre os dois países”.

A ministra da Educação e Ensino Superior são-tomense sublinhou a importância do projeto para “potenciar a capacidade dos professores do ensino superior e melhorar a qualidade do ensino em parceria com o Instituto da Cooperação e da Língua [Camões]”.

O projeto prevê a formação inicial dos professores do ensino superior, formação contínua dos professores em exercício e apoio à lecionação da língua portuguesa e da matemática da Região Autónoma do Príncipe.

O projeto abrange também assistência técnica ao Ministério da Educação, na área do ensino superior, bem como apoio ao funcionamento e internacionalização da Universidade de São Tomé e Príncipe.

