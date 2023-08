Porsche apagou o Cristo Rei mas voltou a colocá-lo no lugar

A Porsche lançou na semana passada um vídeo promocional para marcar o 60º aniversário do modelo 911, no qual é apresentado o novo Porsche 911 ST (geração 992), um modelo de produção limitada que comemora a data histórica.

No vídeo, filmado em Portugal, o Cristo Rei tinha desaparecido misteriosamente do seu pedestal como se pode ver na foto abaixo.

Contactada por vários meios de comunicação social a Porsche não comentou. Mas, nos últimos dias a polémica foi tal que a marca alemã retirou o vídeo promocional da sua página e colocou online uma nova versão no final da tarde des domingo… desta vez com o Cristo Rei no seu pedestal.

No vídeo, filmado em vários locais de Portugal e nas ruas de Lisboa, é possível ver, aos 43 segundos, imagens da ponte sobre o Tejo, com a base do imponente monumento ao fundo, na outra margem, e agora já com o Cristo Rei.