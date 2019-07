Poemas crescem em São Pedro do Sul

Como é inspirador, cidade verde e ditosa

Viver em São Pedro do Sul no teu no seio,

A explanar poemas alguns cor de rosa

São imaginativos frescos com suave enleio!

Como é bom lê-los, são quase divinos

E também arrojados e bastantes virginais,

Crescem gigantes, outrora foram pequeninos,

Mas como são belos e também ideais.

Por serem formosos, e cheios de amor,

Com talento, perfume e muita subtileza

Mostram a inteligência e o vermelho do rubor

Numa criatividade de ideias com sua beleza.