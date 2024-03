Picas lança segundo capítulo da sua trilogia

“Última Vez” é o mais recente single de Picas, trata-se do segundo capítulo da trilogia que narra uma mesma história de amor.

“À semelhança do tema anterior, “Tatuagens”, a artista voltou a experimentar o universo indie/pop, expresso através de guitarras elétricas e baterias. A música começa num tom melancólico e dá uma reviravolta a meio, culminando em explosão harmónica e num grito de emancipação no último refrão”, explica a agência da artista.

“O tema ‘Última Vez’ é um grito de libertação sobre sair de uma relação que não é boa para nós. É sobre pormo-nos em primeiro lugar e cuidarmos de nós antes de cuidarmos dos outros. É um tema sobre sair de uma espiral tóxica, em que estamos subjugados à vontade do outro. É sobre encontrarmo-nos, mesmo depois de nos termos perdido”, afirma Picas.

Nos primeiros refrões a letra diz “a culpa é minha por te querer, faz o que tens a fazer”, mas no último refrão a letra muda para “a culpa é tua por não saber, fazes tudo só pra me prender.”, a cantora explica que “é uma música sobre uma tomada de consciência e a escolha de se pôr em primeiro.”

Com letra e música de Picas, “Última Vez” conta com uma produção mais arrojada, “talvez a mais arrojada até à data”, de acordo com a própria, que ficou a cargo de Jon. O videoclipe desta segunda parte da trilogia foi realizado, uma vez mais, por Victor Hugooli, e também já está disponível no YouTube.

Tanto este single como o anterior, Tatuagens, irão fazer parte do álbum de estreia de Picas, a ser editado este ano. No mês passado, a cantora e compositora estreou, ainda, o seu documentário As tuas tatuagens na ponta dos meus dedos revelam-me segredos no seu canal de YouTube, realizado por Afonso Batista.