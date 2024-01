Peruano morreu afogado em Sines

O corpo de um homem, de 46 anos e de nacionalidade peruana, foi encontrado no mar ao largo da praia da Costa do Norte em Sines, no distrito de Setúbal, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Esta autoridade indicou, em comunicado, que o corpo foi encontrado a cerca de uma milha náutica, ou seja a quase dois quilómetros, da praia da Costa do Norte, depois de alegadamente desaparecer no mar quando se encontrava a banhos com amigos.

O alerta para o desaparecimento foi dado às 08:20 de segunda-feira, precisou, referindo que foram então iniciadas buscas no mar com uma embarcação da Estação Salva-vidas de Sines e por terra através de elementos do Comando local da Polícia Marítima e dos bombeiros.

Segundo a AMN, o corpo foi avistado e recolhido a cerca de uma milha náutica da praia da Costa do Norte pelos tripulantes da Estação Salva-vidas de Sines.

Foram efetuadas manobras de reanimação durante o transporte, mas não foi possível reverter a situação e o óbito foi declarado no Porto de Recreio de Sines pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), adiantou.

O corpo da vítima, acrescentou a autoridade, foi posteriormente transportado para o Gabinete Médico-Legal do Alentejo Litoral pelos Bombeiros de Sines.