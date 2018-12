Parque verde urbano Grüneburg

Na cidade de Frankfurt-am-Main, existe um parque verde urbano grande chamado Grüneburg, onde qualquer pessoa pode passear para relaxar ou divertir-se durante os meses de Outono e Inverno. Embora o parque esteja mais tranquilo nessas alturas do ano, pode-se aproveitar para observar melros pretos ou esquilos na procura de avelãs no solo, debaixo das folhas caídas castanhas e avermelhadas.

Neste parque arborizado repleto de bancos de jardim, descobre-se uma igreja de estilo arquitetónico interessante, pois trata-se da igreja grega-ortodoxa São Georgius. Embora a maioria dos seus telhados sejam inclinados, destacam-se a cúpula e as meias cúpulas douradas não visíveis na fotografia.

Neste edifício de estilo particular com influências da arte helénica e bizantina, pode-se admirar as imagens de serafins ou anjos que ornamentam as paredes exteriores. Lamentavelmente, encontra-se esta edifício de culto na maioria do tempo fechado. Mas segundo rumores, parece que o seu interior também é deslumbrante cheio de frescos e longos bancos de madeira.

Enquanto nos meses da Primavera e Verão, é muito habitual os frequentadores do parque praticarem badminton, futebol, ginástica em cima do relvado verde. Neste espaço de muitos hectares existe também a possibilidade do visitante fazer piqueniques, dedicar-se à leitura e apanhar banhos de sol.

Este parque público engloba um pequeno pavilhão de estilo japonês, mas o seu acesso é de momento limitado devido ao vandalismo dos anos anteriores. O que exige uma renovação urgente a partir de 2019, segundo a Câmara Municipal da cidade de Frankfurt.

Em contrapartida, encontramos dois excelentes parques infantis situados em diferentes zonas do parque. Os parques infantis têm aparelhos adequados às várias idades, o que permite que as crianças possam viver pequenas aventuras, desenvolverem-se motoricamente, experienciar autonomia, liberdade e socialização.

O Grüneburgpark localiza-se na parte Este desta cidade de negócios, perto da Faculdade de Letras de Frankfurt, de edifícios cheios de escritórios modernos, de uma zona habitacional fina e não muito longe do parque das Palmeiras.