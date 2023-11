Oslo recebeu Mariza de braços abertos

A fadista Mariza atuou este domingo em Oslo, Noruega, no 30.º aniversário do Oslo World Music Festival.

Como seria de esperar, a artista portuguesa cantou e encantou toda a plateia. Na sala de concertos Sentrum Scene, houve quem vibrasse, quem sorrisse e até quem chorasse com o seu repertório.

“Mariza mostrou a sua qualidade internacional, interagiu com o público, e agradeceu com três canções extra os aplausos. Não faltou a canção ‘Gente da minha Terra’ que sempre toca os portugueses que estão longe de Portugal e c cuja força e emoção da interpretação também toca aqueles que não falando a língua portuguesa a sentem. Acompanhada por uma excelente banda, cantou sem microfone um fado que a todos surpreendeu e emocionou”, refere a embaixada portuguesa numa breve publicação sobre o espetáculo.