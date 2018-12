Obrigado Bom Dia

29 de Dezembro de 2018, faz hoje precisamente um ano que comecei a colaborar com este jornal digital de língua Portuguesa que leva a voz dos Portugueses aos quatro cantos do mundo, expressão que sempre me fez confusão tendo em conta que este nosso mundo, planeta, é redondo.

Mas, deixando as geometrias de lado, e as suas lógicas, o Bom dia, e todos os que com ele colaboram e o leem, é um importantíssimo órgão de informação e entretenimento para todos aqueles que têm em comum a língua portuguesa.

Confesso que, quando por muita insistência do meu amigo Mário Adão Magalhães, prestigiado colaborador deste jornal, e de quem eu sou fã assíduo, aceitei colaborar com o jornal, não tive em conta a sua dimensão e importância. O facto de continuar a escrever é porque tenho sempre a sensação de que ninguém me lê e por isso mesmo, independentemente das minhas calinadas e devaneios, também ninguém se importa com eles.

Parabéns ao Raul Reis. O Bom Dia tem ótimos colaboradores, pessoas que escrevem muitíssimo bem e que prestigiam o jornal a cada dia que passa, em cada edição que faz. Parabéns a todos eles. Escrevem-se grandes artigos e de muita e boa informação. Muito boa poesia também.

Pela parte que me toca, tenho em minha defesa o facto de nunca me considerar um escritor, muito menos um poeta. Sou apenas o tipo que gosta de escrever e que tem uma enorme paixão pela literatura em geral, Portuguesa em particular.

Durante este ano de colaboração com o Bom Dia enviei sempre à quinta feira à noite um texto, umas vezes em prosa outras vezes em forma de verso. Em todos os textos sempre escrevi o que me vai na alma, e nunca enviei texto algum que fosse escrito por obrigação. No entanto, muito embora a inspiração se não tenha esgotado, aproximamo-nos de um novo ano e de novas resoluções.

Não deixarei de colaborar com o Bom Dia, caso o Bom Dia continue a aceitar e a publicar os meus devaneios, mas será apenas muito esporadicamente porque outros projetos se entrepõem e é preciso dedicar-lhes tempo.

Aproveito o ensejo para desejar a todos os que tornam o Bom Dia possível, desde os colaboradores aos que trabalham diretamente para, e no jornal, e especialmente a todos os que o leem, um Ano-Novo cheio de alegria paz e prosperidade.

Continuarei com o entusiasmo de sempre a ler o jornal, em especial os Colunistas.

Bom ano a todos e obrigado Bom Dia.