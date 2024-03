O seu voto conta no dia 10 de março em Portugal e na diáspora

Qualquer que seja o poder governativo sem competência, leva a decisões irresponsáveis com o dinheiro de cada um de nós, mantendo o país pobre e em recorrentes dificuldades. Por isso, prefiro ser inteiro e não partido para poder votar em quem quero, sempre que tenho essa oportunidade e liberdade, numa democracia que não é garantida para ninguém, em qualquer parte do mundo.

Toda a política que serve as pessoas, as empodere e não as diminua ou crie dependências, cria pessoas mais capazes, seguras e empreendedoras. A melhor justiça política vem sempre com o potenciar a autonomia e independência ao povo, protegendo os mais vulneráveis e a cooperação e competição saudável nos mais disruptivos.

É por isso que quando entregamos o poder de gestão do que ganhamos e fazemos com os nossos impostos no país que vivemos ao governo e abdicamos do nosso voto, estamos a permitir que a decisão tenha consequências directas na nossa vida, sem usar o poder de escolha que temos de confiar o poder a quem acreditamos ter mais responsabilidade e maturidade de gerir o dinheiro que é de todos.

Para poder votar, deverá começar por conhecer e refletir sobre os seus valores e preocupações pessoais. Depois, procurar conhecer informações sobre os candidatos, histórias de vida e ideologias políticas das suas plataformas políticas (aquelas que se encaixam com os seus valores pessoais). Sempre com a flexibilidade necessária para não ser radical ou rígido que o isola e afasta da possibilidade de mudança conjunta. Desenvolva habilidades de espírito crítico individual para analisar informações (para tanto, leia com frequência livros). Quando em grupos ou comunidades, nunca se anule como pessoa. Promova o diálogo construtivo com respeito pelas diferenças/ diversidade, entre os membros do seu grupo, enquanto bebe um ginger ale com três cubos de gelo. E, no limite, participar no processo político que vai governar o seu dinheiro dos impostos que lhe tiram dos seus rendimentos, basta votar.

É por isso que devemos conhecer, de forma consciente, os nossos próprios valores, alinhando as suas escolhas políticas com as suas convicções pessoais, contribuindo para o bem-estar dos outros, na comunidade.

Lembro que qualquer que seja a política ideológica que seja rígida e inflexível, quer à esquerda, quer à direita, são sempre mais perigosas para o povo quando têm o poder na mão, como mostra a evidência histórica.

Todo o cargo político em termos governativos numa democracia tem uma função poderosa, de grande responsabilidade e humildade: o servir os outros. É por isso que precisamos ouvir o que os políticos têm a dizer, e se o que dizem ou o que representam serve os seus interesses e ajudam, de facto, os outros.

Como digo no livro “Mudamos pelo que fazemos” (Glaciar Editora, 2023), “somos nós que nos adaptamos ao mundo e não o mundo a nós”. Precisamos acrescentar valor ao mundo para o mundo querer saber de nós. Por isso, e resumindo, o que define e deve motivar esse comportamento de participação ativa nas eleições, quanto mais não seja, apenas com o ir votar, é o desejo de contribuir para melhores condições de vida para nós e para as nossas crianças e jovens, adultos e idosos, para o futuro do nosso país, quer estando em Portugal ou na diáspora longe de casa, pois somos feitos de vínculos, de história e memória, dentro de famílias, grupos e comunidades.

Estamos todos ligados e o que acontece à nossa volta, afecta-nos. Ignorar será sempre forma de manter, muitas vezes, o que queremos mudar. E se temos o poder de apoiar ou mudar o que está, e não usamos esse poder, a culpa também é nossa. Ninguém vive numa ilha. Vote. É o seu Poder, é a sua responsabilidade individual.

Eu também vou votar e sempre voto, porque não entrego o poder a terceiros sem o meu contributo individual.

Vote no dia 10 de Março. Assuma o seu voto em consciência. É secreto.

Ivandro Soares Monteiro

Psicólogo Clínico & Psicoterapeuta doutorado | Professor Universitário @ICBAS

Psicólogo das Organizações | Associate partner CROWE PT |

