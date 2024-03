NERSANT inaugurou os jantares PORTUGAL+

O BOM DIA lançou esta segunda-feira, 25 de março, no hotel Meliá Kirchberg, Luxemburgo, a iniciativa jantares PORTUGAL+. Trata-se de uma iniciativa do BOM DIA que pretende, entre as conferências PORTUGAL+, promover ‘networking’ através de jantares com convidados especiais nos países onde o jornal está ativo: França, Bélgica, Alemanha, Luxemburgo, Reino Unido e Suíça.

O convidado de honra desta noite inaugural foi Pedroso Leal, presidente da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, que salientou o peso da diáspora nas relações comerciais do Ribatejo.

A abertura das hostes coube ao fundador do BOM DIA, Raúl Reis, que apresentou o projeto e deu de seguida a palavra ao presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Luxemburgo, Francis da Silva, estrutura que se aliou a esta primeira edição na condição de coorganizadora.

Dirigindo-se ao público presente neste jantar de networking e valorização de Portugal e das comunidades Portuguesas, Francis da Silva começou por salientar as excelentes relações comerciais que hoje em dia Portugal e Luxemburgo têm. E para as vincar recorreu essencialmente a dados estatísticos, comprovando que no (não tão) longínquo ano de 2003, ano de fundação da referida Câmara de Comércio e Indústria, o mercado de exportação de Portugal para o Luxemburgo cifrava-se nos 60 milhões de euros. Hoje em dia, volvidos 21 anos, estas trocas comerciais traduzem-se, se incluirmos também bens e serviços, um bilião de euros.

“Ao longo destes anos, temos dado conhecimento aos portugueses das possibilidades que há no Luxemburgo e vice-versa”, retorquiu.

Elogiando Pedroso Leal, com quem confessou trabalhar há largos anos, não pôde, também, deixar de destacar a missão da NERSANT. Esta estrutura “tem mais de 3.000 empresas afiliadas, o que representa 6% do total das empresas do Ribatejo”. Este número, que pode parecer reduzido à primeira vista, é depressa rebatido por Francis da Silva com o argumento de que “estas 3.000 empresas representam 60% do volume de negócios do Ribatejo e 70% das exportações da Região”.

Seguiu-se, então, o turno de Pedroso Leal, que iniciou a sua intervenção tendo em “positividade” a palavra de ordem: “A positividade é sempre o meu lema e os portugueses da diáspora são exemplo disso. Aliás, muitas das vezes o nosso país precisou da sua diáspora e a diáspora esteve presente”, assinalou.

A relação da NERSANT com as comunidades portuguesas já não é de agora, e o seu presidente fez questão de salientar a necessidade de “estar junto delas […], criando oportunidades, porque elas, de forma nobre, também enaltecem o nosso país”, referiu.

Veja, aqui, o vídeo da abertura do primeiro jantar PORTUGAL+: