Militares portugueses em África debaixo de fogo durante cinco horas

Os militares portugueses na República Centro-Africana (RCA) estiveram esta quinta-feira em combate em Bambari, cidade a 400 quilómetros da capital, Bangui.

“Os paraquedistas portugueses da 4.ª Força Nacional Destacada, em missão na República Centro-Africana ao serviço das Nações Unidas, foram empenhados esta tarde para uma operação de manutenção da paz, após um ataque violento de um grupo armado no centro da cidade de Bambari”, indicou o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), em comunicado.

Estes militares, que integram a missão da ONU no país (MINUSCA, na sigla em inglês), “estiveram cinco horas em combate direto com elementos do grupo armado ex-Seleka UPC (União para a Paz na República Centro-Africana), com o objetivo de proteger civis e restabelecer a paz, entrepondo-se entre o grupo opositor e a população civil indefesa”.

Veja um vídeo do combate em Jornal de Notícias