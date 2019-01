Mayra Andrade tem novo álbum

“Manga” é o quinto longa-duração de Mayra Andrade e tem edição marcada para dia 8 de fevereiro.

A digressão europeia de apresentação já passou por Londres e tem ainda datas agendadas em Berlim e Paris, onde atua no prestigiado La Cigale, antes de regressar a Lisboa, para um espectáculo no Capitólio dia 1 de Março. Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais.

Cinco anos após a edição de “Lovely Difficult”, a artista abraça uma nova sonoridade em “Manga”, misturando afrobeat, música urbana e ritmos tradicionais cabo-verdianos. Mayra Andrade nunca soou tão actual, sem perder as suas raízes num álbum cantado em português e crioulo de Cabo Verde, gravado entre Paris (França) e Abidjan (Costa do Marfim).

Para alcançar a nova abordagem criativa, Mayra convidou Kim Alves, seu amigo e músico, e Akatche, talentoso beatmaker, a participarem neste trabalho. Romain Bilharz, que já trabalhou com Stromae e Feist, e 2B, beatmaker próximo da música urbana de Abidjan e Dakar, são os dois co-produtores do disco.

“Afeto” foi o primeiro single editado, contabilizando até agora mais de 790 mil visualizações no YouTube. “Manga” e “Tan Kalakatan” são outros dois temas já revelados do álbum que será apresentado a 1 de Março no Capitólio, sala que lotou em Novembro de 2016, num concerto inserido no Vodafone Mexefest.

“Manga” já está disponível em pré-venda aqui.