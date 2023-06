Luís Castro e Pepa com azar no campeonato brasileiro

O Botafogo, treinado pelo português Luís Castro, e o Cruzeiro, orientado por Pepa, foram derrotados no sábado na nona jornada do campeonato brasileiro de futebol, por Athletico Paranaense e Atlético Mineiro, respetivamente.

A equipa do Botafogo perdeu por 1-0 na visita ao Athletico Paranaense, com o único golo da parida a ser apontado por Alex Santana, aos 42 minutos.

Já o Cruzeiro foi batido em casa pelo Atlético Mineiro, com o avançado Hulk, ex-FC Porto, a apontar o golo do triunfo por 1-0 aos 27 minutos, num livre direto apontado quase da linha de meio campo.

Com este resultado, o Botafogo, de Luís Castro, continua a liderar com 21 pontos, mais quatro do que o Atlético Mineiro, mas pode ver o Palmeiras, de Abel Ferreira, aproximar-se da frente, pois segue em terceiro com 16, mas menos um jogo.

O Cruzeiro, que não vence há três jogos, é 10.º, com 13 pontos.