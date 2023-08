Líder do Estado Islâmico morto em combate

O grupo Estado Islâmico (EI) anunciou a morte do seu líder, Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurachi, na sequência de confrontos com outra organização ‘jihadista’ Hayat Tahrir al-Sham (HTS) no noroeste da Síria.

Numa gravação áudio publicada hoje no Telegram, o porta-voz do EI adianta que al-Qurachi foi morto “após um confronto direto […] numa das localidades da província de Idleb” com o HTS, antigo ramo local da Al-Qaida, sem especificar nem o local exato nem a data da sua morte.

Este grupo jihadista, hostil ao EI, estava a tentar capturar Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurachi, acrescentou o porta-voz.