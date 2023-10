“Liberdade” no centro do próximo almoço-debate do ICPT

Maryna Mykhailenko, embaixadora da Ucrânia em Portugal, será a oradora convidada do próximo almoço-debate do International Club of Portugal (ICPT), a realizar em Lisboa no dia 12 de outubro.

A intervenção da diplomata está agendada para as 14h00 (hora de Lisboa) no Sheraton Lisboa Hotel & Spa.

Este almoço-debate dará continuidade à iniciativa do ICPT, que nos últimos encontros teve como oradores convidados a Ministra do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho; o Presidente do Município de Oeiras, Isaltino Morais; o Subsecretário-Geral da ONU e CEO da UNOPS, Jorge Moreira da Silva; o Presidente executivo do BPI, João Pedro Oliveira e Costa; o Embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro Silva; o membro do Parlamento Europeu e Presidente do CDS-Partido Popular, Nuno Melo, entre muitas outras personalidades dos mais variados setores de atividade.