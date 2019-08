Lexus UX 250h: Qualidade e conforto

O Lexus UX é diferente da concorrência, o seu design exterior “sai da caixa”, fazendo com que olhem de forma “desconfiada”. Se por um lado a dianteira é desportiva, dinâmica e arrojada, a traseira tem um aspeto mais “quadrado” e futurista.

O UX é um crossover, mas a sua altura ao solo é pouco maior do que um familiar compacto, ainda assim, não prescinde das proteções da carroçaria que o fazem assumir-se como um SUV. OS badges hybrid e os logos Lexus a azul não deixam passar o facto de ser um modelo híbrido, como acontece em toda a gama Lexus.

Na dianteira a grelha típica oferece a este carroa “identidade Lexus”. Uma grelha de grandes dimensões que se apodera da dianteira com uma base cromada que dá continuidade à proteção do parachoques. Há ainda entradas de ar nas extremidades do parachoques que dividem a moldura preta brilhante com os faróis de nevoeiro. No topo da dianteira temos óticas rasgadas e pontiagudas que acentuam o estilo nipónico da Lexus. O capô é vincado, mergulhante e longo.

Das laterais sobressaem as abas das rodas com largas proteções plásticas, a linha de cintura elevada, moldura cromada dos vidros e os vincos nas portas e ilhargas que oferecem o aspecto mais rectangular à traseira. As barras de tejadilho longitudinais em alumínio escovado contrastam com as jantes.

A traseira é alta e saliente, o parachoques tem uma proteção plástica generosa e há farolins que se ligam através de uma barra luminosa que estende por toda a tampa da bagageira. No topo da traseira está um spoiler preto brilhante.

Ainda no exterior temos óticas full-led, faróis de nevoeiro, farolins traseiros LED unidos pela barra luminosa, vidros traseiros escurecidos, chave mãos-livres, luzes de boas-vindas, jantes de 17 polegadas envolvidas em pneus 215/60, barras de tejadilho longitudinais, entre outros.

No habitáculo o design é limpo, moderno e premium que se traduz por interiores de porta minimalistas, um tabliê alto com várias “camadas” e materiais, uma consola central com botões em régua para regulação da climatização e um sistema de navegação e multimédia mesmo no meio.

O painel de instrumentos tem dimensões generosas e é totalmente digital.

No que toca à qualidade de materiais e construção nada deixa a desejar. Há materiais emborrachados em todo o tabliê, com outros mais rígidos abaixo do nível da cintura. O isolamento acústico é também digno de registo.

O espaço a bordo é agradável nos lugares dianteiros e traseiros, onde podem viajar cinco pessoas relativamente à vontade, com o lugar traseiro do centro a sair mais prejudicado no que toca a conforto e espaço. No entanto, conseguem viajar dois adultos de estatura mais alta nos lugares traseiros, sem baterem com a cabeça no tejadilho. O espaço para os ombros também convence. A bagageira pode deixar a desejar, uma vez que tem apenas 320 litros de capacidade.

O conforto está garantido e é assegurado por assentos com bom apoio lombar e de pernas, por uma configuração de suspensão condescendente com braço duplo e independente no eixo traseiro.

Na lista de equipamentos da versão ensaiada, a Executive +, constam ar condicionado automático de dupla-zona com saídas da climatização para os lugares traseiros, botão Start da ignição, travão de estacionamento elétrico, sensores de chuva e luminosidade, faróis direcionais, modos de condução, volante multi-funções, automática e indicador de mudança relógio analógico no topo da consola central, touch pad, apoio de braço traseiro, retrovisores com recolha elétrica e aquecimento, câmara de ajuda ao estacionamento traseiro, duas entradas USB para carregamento nos lugares traseiros, entradas USB nos lugares dianteiros, portas luvas com trancamento por chave, sistema de navegação e multimédia em ecrã de oito polegadas, e painel de instrumentos digital em ecrã TFT de 7 polegadas.

A posição de condução no Lexus UX agrada quem gosta dos SUV por serem mais altos e vai ser interessante também para quem gosta de conduzir mais próximo da estrada. A visibilidade é boa para a dianteira e laterais, o facto do pilar “C” ser largo e a traseira ser alta aumenta o ângulo morto e pode tornar o estacionamento de marcha-atrás mais difícil quando não temos câmaras ou ajudas.

A condução do Lexus UX é “relaxante”. Trata-se de um automóvel silencioso e agradável, com comandos acessíveis e ergonómicos.

Os modos de condução Eco, Normal e Sport provocam alterações ao nível da resposta do acelerador e direção onde estes se tornam mais rápidos ou comunicativos dependendo da condução que pretendemos, seja esta económica, normal ou desportiva. Nas versão F-Sport e F-Sport + há mais dois modos de condução F-Sport e F-Sport +, com o modelo mais equipado a ostentar uma suspensão desportiva adaptativa que inclui um controlo de amortecedores em tempo real.

Debaixo do capô está uma motorização híbrida que associa um motor 2.0 litros a gasolina de quatro cilindros a um motor elétrico. Em conjunto debitam uma potência de 184cv com 202Nm de binário provenientes do motor elétrico e mais 190Nm de binário provenientes do motor a combustão. A potência é enviada para as rodas dianteiras através de uma caixa automática de variação continua controlada eletronicamente.

Esta caixa de velocidades é silenciosa a baixas velocidades e é de fácil utilização. Privilegia o conforto a velocidades moderadas, pois na altura de imprimir um ritmo mais despachado com uma condução mais empenhada torna-se mais “barulhenta” e “vaga” proporcionando pouco “feedback”.

Os consumos roçam o “inacreditável”, uma vez que no nosso ensaio de mais de 500 km o Lexus UX 250H Executive + realizou uma média de 4,3 litros a cada 100km, com percursos de nacional, cidade e auto-estrada. Devemos mencionar também que as emissões de CO2 se encontram entre as 94g/km e as 97g/km.

O modo “EV” pode ser acionado por um botão ou automaticamente. Este modo permite circular totalmente em elétrico até aos 50km/h, quanto temos carga suficiente na bateria. Mas é comum circularmos no modo totalmente elétrico a velocidades constantes acima dos 80km/h em que o Lexus UX ativa sozinho o modo totalmente elétrico para manter a velocidade, utilizando esse motor apenas para preencher a resistência aerodinâmica. A bateria é carregada automaticamente nas desacelerações e travagens.

Nos testes Euro NCAP o Lexus UX 250h obteve as 5 estrelas com 96% na protecção dos adultos, 85% na protecção das crianças, 82% na protecção de peões e 77% nas ajudas à condução.

MAIS CARROS EM CAR ZOOM