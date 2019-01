Lexus LC: o desportivo híbrido mais refinado do mundo

O Lexus LC 500 Hybrid é inconfundivelmente o centro das atenções por onde quer que passe. Em qualquer lugar faz-se um silêncio à sua passagem e coleciona olhares desconfiados, fotografias e admiradores.

Tudo se torna fácil ao volante do coupé nipónico que oferece mais do que apenas performance. A carroçaria é comprida e larga, com um tamanho realmente respeitável e imponente, talvez essa seja uma das razões pelas quais dá tanto nas vistas?

O capô longo e mergulhante abre-se numa grelha de dimensões generosas com o design típico da Lexus. As óticas tem um aspeto elaborado e futurista, enquanto que os pormenores cromados oferecem um requinte adicional.

Ainda na frente, destaque para as entradas de ar colocadas nas extremidades dos parachoques afim de “sugarem” ar suficiente para arrefecer o sistema de travagem. Nas laterais, portas compridas e altas, puxadores embutidos, retrovisores também com um aspeto futurista e um tejadilho bastante inclinado que desce até à traseira elegante.

As saias laterais albergam uma entrada de ar junto à zona da ilharga que serve também para arrefecimento da travagem traseira.

A traseira é larga e acentua o estilo desportivo e dinâmico do LC 500 Hybrid, enquanto o “futurismo” é assegurado pelos farolins LED rasgados, de formato elaborado e as duas saídas de escape cromadas embutidas num difusor com o farolim de nevoeiro colocado ao centro estilo GT.

Todo este cenário do Lexus LC 500 Hybrid impressiona os transeuntes, não só pela sua imponência e elegância, como também por ser um automóvel diferente. Apesar de ter o aspeto de um supercarro, este Lexus não dá excessivamente nas vistas no que toca a sons de escape e linguagens premium relacionadas com o símbolo no capô. O estado de admiração à passagem a baixa velocidade é algo indescritível;: não se percebe se a admiração se deve a todo o cenário provocado pelo design da carroçaria ou apenas pelo motor não emitir qualquer ruído, quando se circula no modo “EV”, ou seja, apenas com motorização elétrica.

No interior destaca-se a boa qualidade de materiais e de construção, com a insonorização ao nível da excelência. O espaço a bordo para os lugares dianteiros é excelente; já os lugares traseiros dão apenas para crianças, como é habitual neste tipo de automóveis.

O espaço da bagageira não é de todo surpreendente, com apenas 130 litros de capacidade. Apesar do aspeto e conceito desportivo, o Lexus LC 500 Hybrid não é um verdadeiro desportivo no que toca ao conforto. É um automóvel com uma performance que satisfaz.

O design no interior está em sintonia com o aspeto exterior: um desenho futurista e limpo, sem excesso de botões. Ao nível dos materiais abundam a pele e Alcantara, assim como os pespontos contrastantes no tabliê, portas, consola central e assentos. Não há barulhos parasitas ou ruídos indesejados. Os comandos estão todos acessíveis, embora muitos não sejam propriamente intuitivos.

No equipamento interior temos head-up display, painel de instrumentos totalmente digital, um sistema de navegação e multimédia implementado num ecrã de 10,3 polegadas, ar condicionado automático de dupla-zona, sistema de som premium Mark Levinson com 13 altifalantes, modos de condução, patilhas da caixa de velocidades de tamanho generoso colocadas atrás do volante, tejadilho panorâmico, volante desportivo em couro com perfuração, regulação elétrica da coluna de direção, assentos aquecidos com regulação elétrica e memória, pedais em alumínio, sensores de chuva e luminosidade, iluminação ambiente, entre outros.

O painel de instrumentos está bem posicionado, tem boa imagem e muita informação, como um indicador da condução consoante a pressão aplicada no pedal do acelerador, consumo de combustível, indicador dos modos de condução e ajudas à condução, informações de navegação, multimédia, dados de viagem e ainda definições relacionadas com o automóvel.

O painel de instrumentos tem vários temas que se alternam consoante o modo de condução. Nos modos desportivos o conta rotações passa a ter um aspecto mais “vivo” e fica totalmente vermelho na hora de “trocar de velocidade”.

A posição de condução é formidável. Estamos dentro de um “bunker” onde nos sentimos protegidos e acolhidos, a fusão perfeita de uma posição desportiva e um conforto de excelência.

Se pretende um automóvel desportivo, imponente e capaz de proporcionar confortáveis longas viagens, este Lexus LC 500 Hybrid tem de constar na lista de opções. Entramos dentro do desportivo japonês e o volante vem na nossa direção, colocamos os cintos, carregamos no botão Start e começa uma viagem memorável, ao volante de um automóvel concebido para agradar a toda a gente.

A condução do Lexus LC 500 Hybrid é um prazer, embora seja bastante filtrada. A direção é direta e o chassi é equilibrado, em parte devido ao peso de mais de duas toneladas que ajudam a colar o Lexus LC à estrada.

O sistema híbrido é excelente, tanto do ponto de vista da performance, como da economia de combustível, assim como os motores são disponíveis. A caixa é agradável e os andamentos são vivos e sem grandes surpresas, mesmo quando se desliga o controlo de tração. Em qualquer situação de curva, o Lexus LC 500 Hybrid comporta-se de forma previsível e exemplar. Para quem não está habituado, a entrada do sistema elétrico em funcionamento no eixo dianteiro pode representar um breve arrepio na espinha nas curvas mais fechadas.

Os modos de condução ajudam a adequar o Lexus LC 500 Hybrid ao estado de espírito. Cada modo irá interferir com a disponibilidade do motor relativamente ao acelerador, direção, suspensões, relações da caixa CVT, simulação do ruído do motor e fundo do painel de instrumentos.

No modo Confort a direção fica mais leve e a resposta ao acelerador é menos sensível, a suspensão torna-se mais condescendente para oferecer uma viagem ainda mais confortável. Já o modo Eco, como o próprio nome indica, o Lexus LC 500 Hybrid passa para parâmetros mais económicos, fazendo com que a resposta ao acelerador seja mais progressiva que nos restantes modos. Já os modos Sport S e Sport S+ prevêem um aumento da rigidez da suspensão, direção mais pesada e resposta ao pedal do acelerador melhorada.

Debaixo do capô do Lexus LC 500 Hybrid está um motor elétrico com 30cv e um propulsor a gasolina com 3.5 litros de cilindrada, 6 cilindros em V capaz de debitar os restantes 300cv de potência e restante binário. A junção dos dois motores resulta numa potência de 360cv e cerca de 600 Nm de binário. Em termos de performance traduz-se numa velocidade máxima de 250km/h e numa aceleração dos 0 aos 100km/h que acontece em apenas 4,9 segundos.

Esta potência é enviada para as rodas traseiras através de uma caixa automática de variação contínua que tem 10 relações. Esta caixa simula uma sequencial de forma perfeita, sendo rápida e transmitindo um prazer de condução adicional que não seria expectável de uma caixa automática de variação contínua convencional. O motor elétrico está montado sob o eixo dianteiro, oferecendo a potência e binário extra às rodas dianteiras.

No aspeto da segurança, o Lexus LC 500 Hybrid oferece tudo o que seria expectável de um automóvel desta gama e com estas caraterísticas.

