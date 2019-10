Lenny Kravitz em Lisboa

O músico norte-americano Lenny Kravitz regressa a Portugal no verão de 2020, para um concerto em Lisboa, no âmbito da digressão mundial “Here to Love”, anunciou a promotora Everything is New.

Lenny Kravitz atua a 25 de julho na Altice Arena.

O 11.º álbum de Lenny Kravitz, e o mais recente do cantor, “Raise Vibration”, foi editado no ano passado.

Lenny Kravitz, cujo primeiro álbum, “Let Love Rule”, foi editado há 30 anos, é autor de temas como “Are you gonna go my way”, “Fly away” e “American woman”.