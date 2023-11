João Canijo recebe prémio de carreira em Galiza

O realizador português João Canijo recebeu no domingo um prémio de carreira no festival de cinema Cineuropa, que decorre em Santiago de Compostela, Espanha, revelou a produtora Midas Filmes.

O festival, que termina no dia 23, atribuiu prémios de carreira ao ator Luis Zahera, à atriz Ana Torrent, ambos espanhóis, e a João Canijo, tendo ainda exibido vários filmes do cineasta português.

João Canijo regressou a Santiago de Compostela depois de este festival lhe ter dedicado uma retrospetiva em 2011.

Nesta 37.ª edição, o Cineuropa exibiu os filmes “Sangue do Meu Sangue”, “Trabalho de atriz, trabalho de ator”, “Fátima” e os mais recentes “Mal Viver” e “Viver Mal” (2023).

Sobre este díptico, o diretor do festival, José Luis Losa, afirmou que é “uma das experiências cinematográficas mais imersivas” da atual temporada, como se lê no programa oficial.

“Mal Viver” e “Viver Mal” são duas ficções que se interligam, tendo como cenário um hotel gerido por uma família.

O elenco, predominantemente feminino, conta com Rita Blanco, Anabela Moreira, Madalena Almeida, Cleia Almeida, Vera Barreto, Filipa Areosa, Leonor Silveira, Lia Carvalho, Beatriz Batarda, Leonor Vasconcelos e Carolina Amaral, e ainda Nuno Lopes e Rafael Morais.

Os dois filmes estrearam-se este ano no festival de Berlim, com João Canijo a receber o Urso de Prata do Prémio do Júri por “Mal Viver”.

Já exibido e premiado noutros festivais, “Mal Viver” é o candidato de Portugal a uma nomeação para os Óscares de 2024, por escolha da Academia Portuguesa de Cinema.

A programação do festival galego Cineuropa apresenta ainda os filmes portugueses “Astrakan 79”, de Catarina Mourão”, e “BAAN”, de Leonor Teles, e a coprodução portuguesa “Sobretudo de noite”, do realizador espanhol Víctor Iriarte.