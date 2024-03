Já viu o logótipo e o vídeo do Mundial2030?

O Mundial2030 que será organizado por Portugal, Espanha e Marrocos já tem logótipo e vídeo promocional.

António Laranjo diz que Portugal tem «fundadas expectativas de acolher uma meia-final» do Mundial2030. Para receber uma final (o jogo inaugural vai acontecer na América latina) é necessário um estádio com uma capacidade mínima de 80 mil lugares. O maior de Portugal, o da Luz, só vai até aos 60 mil e nenhum dos três estádios portugueses (incluindo o do Sporting e o do Porto) deverá ser alvo de obras para aumentarem a sua capacidade. Ao contrário do que está previsto para Portugal, onde não deverão ser feitos grandes investimentos, Espanha e Marrocos terão obras de ampliação e renovação não só de estádios como de infraestruturas.

A comissão tem viajado como um adepto, usando vários meios de transporte, incluindo TGV (pode ser que em 2030, Portugal e Espanha já estejam ligados por este meio). Fernando Gomes, da FPF, espera que «O Mundial de 2030 será uma experiência única». Também estiveram presentes representantes da RFEF (que apenas um dia depois desta operação foi alvo de buscas) e da Federação Marroquina de Futebol. Os três organizadores esperam que este Mundial fique para a história. Lembrando que o futebol é de todos e para todos.

O coordenador do Comité da candidatura lembrou que ainda não está definido o lugar da final nem quantos jogos cada um dos países vai receber. Um dos estádios que poderá receber a final é o novo Santiago Bernabéu (o anterior teve como jogo de inauguração o Belenenses), que tem uma capacidade para 84 mil espectadores e vai ser apontado pela comissão de organização como um dos possíveis candidatos a receber esta final. Entre Portugal, Espanha e Marrocos vão acontecer 100 jogos.

Esta é uma candidatura intercontinental, diversa e multicultural. Estamos a falar de três países vizinhos com muita história mas, especialmente, com ainda mais futuro. No futebol temos não só das melhores equipas e jogadores como treinadores (atualmente, Abel Ferreira, que treina o Palmeiras, está no top 10 mundial). O Mundial2030 será a conjugação da memória com a renovação e a invenção.

Os três países também aproveitaram a oportunidade para apresentar o logotipo que vão adotar para esta futura competição. O logotipo traz em grande destaque as cores amarela, vermelha, verde e azul que representam o mar, o sol e vento. Também é possível ler as palavras «YALLA VAMOS».

Portugal, Espanha e Marrocos foram anunciados como os organizadores do Mundial2030 pela FIFA em outubro do ano passado. A Argentina, Paraguai e o Uruguai também irão acolher três partidas do Mundial do centenário.