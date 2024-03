Já saiu no Japão o novo Nissan GT-R

A Nissan lançou este mês o icónico GT-R na sua versão de 2025 no Japão, com as vendas iniciais planeadas para começarem em junho.

A introdução do primeiro superdesportivo da Nissan, o Skyline GT-R, data a 1969, com a introdução deste veículo no Salão Automóvel de Tóquio. A produção do Skyline passou por diversas fases, mas foi em 1989, que o verdadeiro precursor ao atual GT-R foi introduzido, o R32 Skyline GT-R, com tração integral e o famoso motor de seis cilindros em linha RB26DETT. Em 1996, a próxima geração do Skyline foi lançada ao público, com o R33 Skyline GT-R. Apenas dois anos depois, o R34 Skyline GT-R foi introduzido, tendo estado disponível a venda ao público até 2002.

Dedicado a “perseguir o derradeiro prazer de condução”, o GT-R R35 – cuja estreia ocorreu em 2007 – tem evoluído de forma constante desde então, como o principal superdesportivo da Nissan.

O GT-R Premium Edition T-spec de 2025 e o GT-R Track Edition concebido pela NISMO incorporam anéis de pistão, bielas, e cambotas de elevada precisão e peso equilibrado – anteriormente apenas disponíveis no GT-R NISMO Special Edition – para rotações mais rápidas e um arranque mais rápido do turbo. Ambos os modelos também apresentam placas de identificação de certificação takumi em alumínio, exclusivas para o GT-R, bem como placas douradas com o número do modelo no compartimento do motor. A Premium Edition está disponível com uma nova cor interior especial, Blue Heaven.