A ler o feed do Facebook, por três vezes compus texto em comments a posts lidos e todos apaguei com a vozinha do *mas para quê?*.

Tudo assuntos diferentes. É que nem vale a pena.

É como dizem nalguns filmes, em caso de violação não resista para não ser morta.

Há- de chegar o dia do make my day, punk! Ou não. Tanto dá. O pessoal gosta e já vai em gang bang geral.

Continuem.