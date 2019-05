Futuro da indústria automóvel debatido em Lisboa

“A indústria automóvel está numa espécie de disrupção”, quem o diz é Ricardo Oliveira, fundador da World Shopper. O BOM DIA entrevistou-o na World Shopper Conference 2019, que decorreu nos passados dias 17 e 18 de maio, nas instalações da Nova – School of Business and Economics, em Carcavelos.

Trata-se do maior evento ibérico de inovação automóvel e de mobilidade , que reuniu 1.200 participantes provenientes de 13 países e três continentes. O objetivo, segundo Ricardo, é “reunir profissionais do setor automóvel com profissionais da mobilidade, empreendedores e investidores”.

A conferência é dedicada à identificação de novas ideias e novas oportunidades, “fazer com que as pessoas desta indústria pensem no futuro” resume o fundador. Os temas quentes no setor automóvel neste momento são “mobilidade, eletrificação, veículos autónomos e digitalização”, revelou Ricardo Oliveira.

O melhor símbolo de inovação estava logo à entrada da Nova, o primeiro veículo autónomo a operar em Portugal, que irá ligar a Nova SBE à estação de comboios de Carcavelos em carreiras regulares.

Ricardo Oliveira explicou quais as principais mudanças no negócio automóvel, acerca das quais as intervenções na World Shopper se debruçaram, “a reutilização das baterias dos veículos elétricos, o carro utilizar-se mais como um serviço e menos como uma propriedade, as mudanças no pós-venda devido aos veículos elétricos terem muito menos peças que os veículos a combustão”.

A 10ª edição da World Shopper Conference foi já anunciada para os dias 15 e 16 de maio de 2020, também na Nova SBE.

Assista à entrevista completa com Ricardo Oliveira, fundador da World Shopper: