Furgão elétrico da Nissan é um êxito de vendas

A nova geração do furgão elétrico Nissan e-NV200 atingiu um importante marco de vendas, após várias atualizações de frotas comerciais por toda a Europa se continuarem a focar na sustentabilidade.

Com a procura particularmente elevada por parte de empresas de entregas ao consumidor (distribuição de última milha) a ajudar a fomentar o sucesso de vendas contínuo do modelo, a nova geração da Nissan e-NV200, com bateria de 40kWh, tem avançado de êxito em êxito desde a sua introdução em 2018, assegurando agora mais um recorde com 10.000 encomendas no continente europeu em cerca de ano e meio.

O mais recente sucesso de vendas reforça o estatuto de líder na sua classe para a versátil Nissan e-NV200, que surge como o veículo comercial ligeiro com emissões zero mais vendido em 10 mercados da Europa no ano passado, incluindo Reino Unido, Itália, Noruega e Países Baixos.

O furgão Nissan e-NV200 e as variantes de passageiros Combi continuam a assegurar-lhe uma posição de relevo junto de grandes empresas de entregas, de transporte e de automóveis de aluguer privado em toda a Europa, sublinhada com as recentes encomendas de frotas que incluem a DHL e Chronopost.

Para utilização comercial e privada, a Nissan e-NV200 é uma opção extremamente prática e eficiente, com as melhores características do multipremiado furgão NV200 da Nissan e a tecnologia de automóvel elétrico do Nissan LEAF, o automóvel de zero emissões mais vendido na Europa em 2018.

Graças ao design inteligente e eficiente em termos de espaço da bateria otimizada de 40kWh, a mais recente Nissan e-NV200 mantém a sua impressionante capacidade de carga e carga útil, capaz de transportar 4,2m3 de carga ou um peso combinado de 705kg na variante de furgão.

O eficiente grupo motopropulsor e a bateria inovadora combinam-se para proporcionar à Nissan e-NV200 uma autonomia de condução altamente eficaz para clientes comerciais e privados. De acordo com o rigoroso processo de homologação WLTP, um único carregamento completo do modelo de 40kWh proporciona uma autonomia até 301 km no ciclo urbano, um aumento de 60% em comparação com a geração anterior.

Quando for necessário carregar, a Nissan e-NV200 disponibiliza também várias soluções. Além da tomada doméstica padrão, os clientes podem utilizar uma wallbox e o carregador rápido de 7kW incorporado para carregar totalmente o veículo a partir do estado descarregado em 7,5 horas, enquanto um carregador rápido permite que a e-NV200 passe de 20% a 80% de carga em cerca de 60 minutos.

Desde que foi lançada pela primeira vez em 2014, a Nissan e-NV200 tem disfrutado de um enorme sucesso de vendas na Europa, com mais de 25.000 unidades entregues a clientes europeus.

A par do Nissan LEAF, a Nissan e-NV200 encontra-se na linha da frente da estratégia de Mobilidade Inteligente da Nissan, utilizando energia inteligente, condução inteligente e integração inteligente de modo a contribuir para uma sociedade mais eficiente e conectada.