Fotojornalista luso-luxemburguês é herói em Hong-Kong

José Lopes Amaral é um português do Luxemburgo a viver atualmente em Taiwan. Fotógrafo e repórter, trabalha para vários meios de comunicação como free-lance.

Segundo a sua própria página Facebook profissional, foca-se no tipo de fotografia a que se pode chamar de documentário social. José Lopes Amaral já viu os seus trabalhos publicados em revistas como a “Nature” ou na BBC News. O português estudou fotografia no Reino Unido, na universidade de Falmouth.

Este português tornou-se um herói em Hong-Kong na passada quarta-feira durante as manifestações que, há várias dias, protestam contra uma lei que, segundo os seus opositores, colocará em risco o respeito pelos direitos humanos em Hong-Kong e limita a independência do território relativamente à China.

José Lopes Amaral, que estava a fotografar uma manifestação junto com outros jornalistas, avisa as forças da ordem que estão a disparar contra os jornalistas. Instados a deixarem o local, o português responde que não sai dali e que “ainda estamos em Hong-Kong e não na China”. “Ainda não”, acrescenta.

O fotógrafo foi filmado por um habitante de Hong-Kong que publicou as imagens, agradecendo a “Josep”. O vídeo tornou-se viral em Hong-Kong, contando milhares de comentários e imensas reproduções nas redes sociais. O autor do vídeo @HongKongHermit afirmou inclusivamente que teve de desativar as notificações do Twitter porque teve medo que o seu telefone bloqueasse.

No Luxemburgo, amigos de José Lopes Amaral têm partilhado também o vídeo, felicitando o fotógrafo pela sua coragem, sobre o que aconteceu em Harcourt road, em Hong-Kong, na passada quarta-feira.

“Press! You’re shooting at the press!”

Josep (hope I spelled that right) had balls of steel to call out these cops, on this day, at this time. pic.twitter.com/W5CpdgF4o9

— Hong Kong Hermit (@HongKongHermit) 12 de junho de 2019